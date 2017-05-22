В омской школе искусств выявили угрозу обрушения несущих стен

Специалисты омского управления Роспотребнадзора обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в БОУ "Детская школа искусств № 3" и сообщили об этом в прокуратуру. Сотрудники надзорного органа провели осмотр здания и выявили в итоге повреждения строительных конструкций, которые могут рухнуть в любой момент.

- В подсобных помещениях концертного зала выявлено расслоение кладки несущих простенков наружной продольной стены, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Вертикальные трещины в отдельных простенках проходят на всю высоту здания. Наличие подобных дефектов исключает выполнение установленных требований безопасности пребывания людей и сохранности имущества в указанной пристройке, поскольку существует угроза внезапного обрушения участков кладки несущей стены и опирающихся на неё плит перекрытия и покрытия.

В итоге директору департамента культуры администрации города внесли представление с требованием устранить нарушения закона и провести ремонт здания. В официальном ответе на акт прокурорского реагирования чиновники заявили, что на восстановление объекта выделены средства, и ремонт здания будет проведён к октябрю 2017 года.

Прокуратуру ответ сотрудников администрации города не устроил, поскольку их требования не были удовлетворены в полном объёме. В итоге в Советский районный суд было направлено исковое заявление, в котором надзорный орган потребовал обязать чиновников провести ремонт стен, конструкций покрытия и кровли здания образовательного учреждения.