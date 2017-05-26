Четыре омских педагога получат от мэрии по 378 тысяч рублей

Сегодня в администрации города состоится вручение свидетельств на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений молодым педагогам. Учителя будут обеспечены квартирами в рамках муниципальной программы "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем".

Свидетельства получат педагог-психолог Городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Алмагуль Абрахманова, музыкальный руководитель детского сада № 119 Алёна Власова, воспитатель детского сада № 279 Алёна Минцева и учитель иностранных языков общеобразовательной школы № 113 Светлана Чернецова.

Полученную поддержку молодые специалисты смогут потратить на приобретение готового жилья или на участие в строительстве индивидуального жилого дома, а также на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, - заявила директор департамента образования Екатерина Спехова. - Стоит ли говорить, что такого рода поддержка молодых педагогов позитивно влияет на кадровую ситуацию в городском образовании.

В мэрии Омска отметили, что каждое свидетельство равняется 378 тыс. руб., которых должно хватить на первый взнос по ипотеке. Деньги выделяются из городского бюджета.