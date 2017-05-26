Четыре омских педагога получат от мэрии по 378 тысяч рублей

Сегодня в администрации города состоится вручение свидетельств на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений молодым педагогам. Учителя будут обеспечены квартирами в рамках муниципальной программы "Обеспечение населения доступным и комфортным жильем".
Свидетельства получат педагог-психолог Городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Алмагуль Абрахманова, музыкальный руководитель детского сада № 119 Алёна Власова, воспитатель детского сада № 279 Алёна Минцева и учитель иностранных языков общеобразовательной школы № 113 Светлана Чернецова.
Полученную поддержку молодые специалисты смогут потратить на приобретение готового жилья или на участие в строительстве индивидуального жилого дома, а также на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, - заявила директор департамента образования Екатерина Спехова. - Стоит ли говорить, что такого рода поддержка молодых педагогов позитивно влияет на кадровую ситуацию в городском образовании.
В мэрии Омска отметили, что каждое свидетельство равняется 378 тыс. руб., которых должно хватить на первый взнос по ипотеке. Деньги выделяются из городского бюджета.
Достойная помощь молодым специалистам, побольше бы таких поощрений, в учитиля бы желающих было пойти учиться больше