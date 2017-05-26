МВД: занятия в учебном корпусе, где обрушилась кирпичная кладка, не велись
Происшествия  •  26 мая 2017, 15:24, последнее обновление 26 мая 2017, 15:25  •  печать

МВД: занятия в учебном корпусе, где обрушилась кирпичная кладка, не велись

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Дефекты в кирпичной кладке здания Центра профподготовки омского УМВД были обнаружены в середине мая. Занятия в учебном корпусе сразу отменили.

В Омской академии МВД подтвердили факт обрушения кирпичной кладки здания Центра профессиональной подготовки УМВД России по Омской области. Напомним, о ЧП на ул. 1-я Челюскинцев, 92, вчера, 25 мая, начали писать очевидцы в соцсетях. Говорилось об обрушении части стены.

- 24 мая 2017 г. произошло частичное обрушение фрагментов штукатурки и кирпичной кладки здания Центра профессиональной подготовки УМВД России по Омской области. В середине мая текущего года было обнаружено появление дефектов кирпичной кладки. Занятия в учебном корпусе были прекращены, территория ограждена. Благодаря предпринятым мерам безопасности никто не пострадал, - пояснили в Омской академии МВД.

Добавим, сейчас в этом здании располагается факультет профессиональной подготовки Омской академии МВД.

Фото: Regik55

Теги  •  #обрушение #УМВД #ЧП

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