Напавший на студентку омич оказался серийным насильником
Происшествия  •  26 мая 2017, 14:46, последнее обновление 26 мая 2017, 15:36  •  печать

Напавший на студентку омич оказался серийным насильником

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Следственный комитет раскрыл серию изнасилований в Омске.

В рамках расследования уголовного дела о попытке изнасилования 23 мая 19-летней омской студентки следователи раскрыли аналогичные преступления, совершённые в 2014 и 2016 годах. Подозреваемым является 34-летний омич.

По версии следствия, в августе 2014 года около полуночи на улице Воровского он напал на 17-летнюю девушку, возвращавшуюся с вечеринки. Затащив жертву в кусты, преступник пытался её изнасиловать, но его спугнули случайные прохожие, услышавшие крики.

В октябре 2016 года злоумышленник изнасиловал 18-летнюю девушку в садоводческом товариществе в Ленинском округе. 23 мая 2017 года подозреваемый был задержан по заявлению студентки, которая хорошо описала его приметы. Девушку пытались изнасиловать в кустах на территории СибНИИСХоза.

Приметы мужчины совпали с фотороботом. Более того, при совершении преступлений он использовал один и тот же камуфляжный костюм. Задержанный уже дал признательные показания.

Теги  •  #изнасилование #маньяк

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Комментарии
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Иван Грегин  •  26 мая 2017, 15:34

Правоохранительные органы должны сказать огромное спасибо девушке, что помогла задержать опасного преступника.

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