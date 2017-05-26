Напавший на студентку омич оказался серийным насильником

В рамках расследования уголовного дела о попытке изнасилования 23 мая 19-летней омской студентки следователи раскрыли аналогичные преступления, совершённые в 2014 и 2016 годах. Подозреваемым является 34-летний омич.

По версии следствия, в августе 2014 года около полуночи на улице Воровского он напал на 17-летнюю девушку, возвращавшуюся с вечеринки. Затащив жертву в кусты, преступник пытался её изнасиловать, но его спугнули случайные прохожие, услышавшие крики.

В октябре 2016 года злоумышленник изнасиловал 18-летнюю девушку в садоводческом товариществе в Ленинском округе. 23 мая 2017 года подозреваемый был задержан по заявлению студентки, которая хорошо описала его приметы. Девушку пытались изнасиловать в кустах на территории СибНИИСХоза.

Приметы мужчины совпали с фотороботом. Более того, при совершении преступлений он использовал один и тот же камуфляжный костюм. Задержанный уже дал признательные показания.