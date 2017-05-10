Омские спасатели предотвращают пожары с помощью квадрокоптеров

В Ленинском округе сотрудники МЧС будут искать очаги возгораний с помощью квадрокоптеров в течение всего весенне-летнего сезона.

В Ленинском округе прошёл рейд по проверке противопожарного состояния садоводческих товариществ. Мероприятие устроили специалисты группы по применению беспилотных летательных аппаратов ГУ МЧС России и сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы округа.

Во время рейда спасатели использовали квадрокоптеры, чтобы обнаружить места с начинающимися возгораниями: участки, на которых сжигали сухую траву и мусор. С нарушителями проводились разъяснительные беседы. Садоводам напомнили о законодательстве в области обеспечения пожарной безопасности, а также об административных наказаниях за нарушения.

Кроме того, дачникам вручили памятки о правилах пожарной безопасности, действиях в случае возникновения возгораний и номера телефонов экстренных служб. По мнению специалистов, подобные рейды будут проходить на территории округа в течение всего весенне-летнего пожароопасного периода, чтобы сократить количество возгораний.