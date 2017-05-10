Фестиваль 1200x90
Омские спасатели предотвращают пожары с помощью квадрокоптеров
Общество  •  10 мая 2017, 12:27  •  печать

Омские спасатели предотвращают пожары с помощью квадрокоптеров

Автор:

В Ленинском округе сотрудники МЧС будут искать очаги возгораний с помощью квадрокоптеров в течение всего весенне-летнего сезона.

В Ленинском округе прошёл рейд по проверке противопожарного состояния садоводческих товариществ. Мероприятие устроили специалисты группы по применению беспилотных летательных аппаратов ГУ МЧС России и сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы округа.

Во время рейда спасатели использовали квадрокоптеры, чтобы обнаружить места с начинающимися возгораниями: участки, на которых сжигали сухую траву и мусор. С нарушителями проводились разъяснительные беседы. Садоводам напомнили о законодательстве в области обеспечения пожарной безопасности, а также об административных наказаниях за нарушения.

Кроме того, дачникам вручили памятки о правилах пожарной безопасности, действиях в случае возникновения возгораний и номера телефонов экстренных служб. По мнению специалистов, подобные рейды будут проходить на территории округа в течение всего весенне-летнего пожароопасного периода, чтобы сократить количество возгораний.

Теги  •  #квадрокоптер #МЧС #пожар

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Юрий Александрович  •  10 мая 2017, 13:27

Здорово придумано спасателями, с высоты сразу огромная площадь будет видна и любой дымок от костра, а во в я среагируют и потушат сразу

Ответить
Последние новости
LIVE: "Омская арт-резиденция"  •  сегодня, 16:30  •    •  Live
Омский банкир Мацелевич из СИЗО заявил о рейдерском захвате "Первой гильдии строителей"  •  сегодня, 16:12
Омский сенатор назвала налог на малодетность провокацией  •  сегодня, 15:50  •   1
Омская пенсионерка дважды убила своих сожителей в День Победы  •  сегодня, 15:10  •   1
Срыв выборов мэра Омска вошёл в топ событий региональной политики РФ  •  сегодня, 12:56  •   2
В Омской области водитель мотороллера сбил женщину с детской коляской  •  сегодня, 12:40  •   3
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400