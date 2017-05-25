Соцсети: в учебном центре Омской академии МВД обрушилась стена
Общество  •  25 мая 2017, 21:57, последнее обновление 25 мая 2017, 22:34  •  печать

Соцсети: в учебном центре Омской академии МВД обрушилась стена

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Подписчики одного из пабликов сообщают, что рухнула кирпичная кладка верхней части здания.

Час назад в омском паблике Regik55 в сети "ВКонтакте" появилось сообщение от подписчика. Он пишет, что в здании учебного центра УВД по Омской области рухнула часть стены.

- В учебном центре МВД обрушилась кирпичная кладка верхней части здания, - пишет омич.

Как удалось уточнить ИА "Омск здесь" в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, информация о происшествии на единый телефон дежурного не поступала. Не исключено, что сотрудники центра последствия ЧП устраняли самостоятельно.

 

Здание "учебки" располагается по адресу: ул. 1-я Челюскинцев, 92. Сейчас здесь находится факультет профессиональной подготовки Омской академии МВД. Ранее это был учебный центр регионального УВД.

Теги  •  #обрушение #УМВД

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