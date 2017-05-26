В Омске у Советского парка хотят построить торговый центр

2-этажное здание может появиться на пересечении проспектов Мира и Культуры.

В ходе работы дискуссионной площадки "Формирование комфортной городской среды" в рамках "Сибирской строительной недели" вице-спикер Омского городского Совета Алексей Сокин заявил о существующей идеи строительства 2-этажного торгового комплекса на пересечении проспектов Мира и Культуры у входа в Советский парк.

Земля под павильонами находится в собственности предпринимателя, - приводит слова Сокина БК55. - Уже сложно установить, каким путем он её получил, может быть и незаконным. Ещё в момент реконструкции он просил разрешить ему строительство большого торгового центра, который испортит весь вид улицы. Мы стараемся этого не допустить, потому что если это произойдёт, то вход на аллею станет практически незаметен - останется небольшой тоннель.

Сейчас на входе перед аллеей, ведущей к Советскому парку, расположено два салона связи и пункты быстрого питания.