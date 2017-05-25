Пропавшую без вести омичку Дашу Некрасову ищут в других регионах
Общество  •  25 мая 2017, 13:03, последнее обновление 25 мая 2017, 13:11  •  печать

Пропавшую без вести омичку Дашу Некрасову ищут в других регионах

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Несмотря на то, что девочка пропала 9 лет назад, её поиски не прекращаются.

Как сообщил старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Денис Кочурин, поиски пропавшей в Омске в 2008 году Даши Некрасовой продолжаются. Разыскные мероприятия ведутся в том числе и в других регионах.

- Сейчас отрабатываются другие регионы. Прошёл долгий срок, но работа не прекращается. Поступает информация, и мы её проверяем. Какую-то информацию передают родственники, устанавливаются свидетели, или появляется информация в интернете. Все версии фиксируются и отрабатываются, даже незначительная информация всегда проверяется, - сообщил Денис Кочурин.  

Напомним, что Даша Некрасова пропала 9 апреля 2008 года на пути из школы домой. Родители девочки в течение многих месяцев расклеивали по городу листовки с её фотографией. Был даже составлен фоторобот предполагаемого преступника, было возбуждено дело по статье "Убийство". Родные девочки не прекратили поиски. Они ездили на программу "Жди меня" и неоднократно обращались в "Битву экстрасенсов".

Теги  •  #Даша Некрасова #дети #розыск

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