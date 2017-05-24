В Омске во время урагана веткой дерева придавило ребёнка
Происшествия  •  24 мая 2017, 09:19, последнее обновление 24 мая 2017, 10:31  •  печать

В Омске во время урагана веткой дерева придавило ребёнка

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Ветер повалил ветку старого дерева на 9-летнего мальчика на улице Стальского.

Во время вчерашнего урагана в Омске пострадал 9-летний ребёнок, сообщает "Вечерний Омск".  По информации журналистов, на улице Стальского мальчика придавило упавшим тополем. Пострадавшего из-под дерева пришлось вытаскивать случайным прохожим. Ребёнок был доставлен в детскую городскую клиническую больницу № 3. У него диагностированы ушибленная рана головы и растяжение связок шейного отдела позвоночника.

Позже в полиции уточнили, что же произошло на самом деле: травмы ребёнок получил всё-таки в результате падения ветки яблони. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей. Инцидентом заинтересовался и Следственный комитет, начавший проверку. Следователи выяснят все обстоятельства случившегося, действиям сотрудников управляющей компании, которые должны обеспечивать безопасное нахождение жильцов дома на придомовой территории, будет дана юридическая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Теги  •  #дерево #ураган

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Комментарии
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Влад Никитин  •  24 мая 2017, 09:47

Главное, что ребенок жив и спасибо прохожим, что помогли. Хочется надеяться, что с его здоровьем будет все в порядке.

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