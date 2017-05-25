Россия и Китай запускают телеканал "ТВ БРИКС"

В Севастополе на XIII Международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе" подписано соглашение о запуске совместного российско-китайского телеканала "ТВ БРИКС". Об этом со ссылкой на стороны договора сообщает ТАСС.

- В ходе фестиваля и деловых переговоров мы подписали соглашение с китайской стороной по запуску телеканала "ТВ БРИКС", в тестовой версии в РФ он стартует 3 июня в эфире телеканала "Продвижение", в ноябре-декабре это будет уже самостоятельный круглосуточный спутниково-кабельный канал, а в следующем году мы запустим этот канал в Китае на китайском языке. Также мы подписываем ряд соглашений о совместном производстве проектов в сфере теледокументалистики, - пояснил изданию генеральный директор "МКР-Медиа" Павел Паутов.

Контент канала составит медиапродукция стран - участников БРИКС: России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР.

- Это частная инициатива, мы полагаем, что это будет коммерчески успешный проект, контент будет состоять как из уже полюбившегося российского, китайского, бразильского, индийского, совсем неизвестного у нас южно-африканского контента, так и современного контента, который российскому телезрителю практически неизвестен, - добавил Павел Паутов, уточнив, что это позволит странам БРИКС продемонстрировать свой туристический и экономический потенциал.

Участники соглашения о создании телеканала планируют, что в будущем к нему присоединятся другие страны БРИКС.

- Создание телеканала - это объединение культур пяти стран. В этом проекте китайская и российская сторона начинают, но обязательно также и участие трёх других стран БРИКС. Я считаю, что наши усилия могут быть замечены на саммите БРИКС, который пройдёт в этом году в сентябре в Китае, - сказал представитель китайской стороны соглашения, председатель Северо-восточного бюро в Харбине Гонконгского спутникового телевидения Сун Яоу.