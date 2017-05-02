Победителем в номинации "Многонациональная Россия" стал фильм "Национальные особенности российского туризма" (цикл программ "Самокат"), рассказывающий об этническом туризме на примере Ханты-Мансийского автономного округа и Кабардино-Балкарии. Кроме того, автор и ведущая проекта Жанна Толстикова получила диплом фестиваля в номинации "Лучшие телеведущие передач о туризме". В финале номинации "Страноведение" был представлен ещё один фильм канала "Продвижение" - "Следуй за бездомным" ("Самокат"), посвящённый бомж-туризму в Чехии.

Выпуск программы "Самокат" об этническом туризме

Всего на киноконкурс "Русский путешественник" поступило свыше ста работ от документалистов и телекомпаний из 21 региона России. Также в Орле были отмечены предприниматели в сфере туризма и потомки выдающихся путешественников и исследователей Земли, в том числе Константина Циолковского, Николая Миклухо-Маклая, Ивана Крузенштерна.

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях. Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения "Телекарта" и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн. Победитель конкурса "ТЭФИ-Регион" 2016 в номинации "Телевизионный дизайн".