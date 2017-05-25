В Омской области перевыполнили план по завозу удобрений

В правительстве Омской области подвели промежуточные итоги посевной кампании. По состоянию на 24 мая яровыми культурами засеяно 1,7 млн га (62 % от плана). Зерновые и зернобобовые посеяны на площади более 1,3 млн га (план - около 2,2 млн га). Завершается посадка картофеля: посажено 36,9 тыс. га, что составляет более 84 % от плана. Масличные культуры посеяны на площади 158 тыс. га (план - немногим более 174 тыс. га) или 90,5 % от плана. Однолетние травы посеяны на площади 138,7 тыс. га или 43,3 % к плану.

В ближайшие дни некоторые хозяйства завершат посевную и готовы оказать поддержку отстающим, - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.

По его словам, многие хозяйства добросовестно выполняют требования эффективного земледелия. Завезено 14 тыс. тонн минеральных удобрений (110 % от плана).