В Омской области перевыполнили план по завозу удобрений
Общество  •  25 мая 2017, 11:30, последнее обновление 25 мая 2017, 12:01  •  печать

В Омской области перевыполнили план по завозу удобрений

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В регион завезли 14 тыс. тонн минеральных удобрений.

В правительстве Омской области подвели промежуточные итоги посевной кампании. По состоянию на 24 мая яровыми культурами засеяно 1,7 млн га (62 % от плана). Зерновые и зернобобовые посеяны на площади более 1,3 млн га (план - около 2,2 млн га). Завершается посадка картофеля: посажено 36,9 тыс. га, что составляет более 84 % от плана. Масличные культуры посеяны на площади 158 тыс. га (план - немногим более 174 тыс. га) или 90,5 % от плана. Однолетние травы посеяны на площади 138,7 тыс. га или 43,3 % к плану.

В ближайшие дни некоторые хозяйства завершат посевную и готовы оказать поддержку отстающим, - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.

По его словам, многие хозяйства добросовестно выполняют требования эффективного земледелия. Завезено 14 тыс. тонн минеральных удобрений (110 % от плана).

Теги  •  #посевная #удобрения

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  25 мая 2017, 12:19

Интересно, а не будет ли такое превышение плана по удобрениям превышением нитратов в овощах по осени

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