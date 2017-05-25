В воскресенье вновь перекроют центр Омска

В воскресенье, 28 мая, в Омске пройдёт единый день велопарадов и XVIII городской культурно-спортивный праздник "ВелоОмск-2017". Мэром Омска подписано постановление, согласно которому в этот день перекроют центральные магистрали города.
Соборная площадь будет закрыта с 00:00 часов 28 мая и вплоть до окончания праздника.
С 9:00 до 14:00 закроют
ул. Ленина на участке от площади Победы до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь;
ул. Герцена от ул. Интернациональной до пл. Победы;
Банковский переулок от Соборной площади до ул. Певцова;
ул. Ивана Алексеева от Соборной площади до набережной Тухачевского;
ул. Таубе на участке от набережной Тухачевского до ул. Партизанской;
ул. Партизанскую на участке от набережной Тухачевского до ул. Ленина;
ул. Победы на участке от ул. Достоевского до ул. Таубе;
ул. Спартаковскую на участке от ул. Партизанской до ул. Тарской;
ул. Тарскую на участке от ул. Спартаковской до ул. Ленина;
ул. Щербанёва от ул. Ленина до ул. Бударина;
ул. Думскую от проспекта К. Маркса до ул. Ленина;
ул. Лермонтова от проспекта К. Маркса до ул. Ленина;
ул. Ленина на участке от площади Победы до Ленинградского моста;
ул. Броз Тито от ул. Ильинской до ул. Ленина;
ул. Чкалова от ул. Ильинской до ул. Ленина;
ул. Короленко от проспекта К. Маркса до ул. Ленина;
Иртышскую набережную на участке от Ленинградского моста до ул. Рождественского;
ул. Ф. Крылова от Иртышской набережной до ул. В. Иванова;
автодорогу на участке от ул. Ленина до Иртышской набережной в районе дома 1 по Ленинградской площади;
автодорогу на участке от ул. Ленина до Иртышской набережной в районе дома 2 по Ленинградской площади;
ул. Циолковского от проспекта К. Маркса до Иртышской набережной.
Кроме того, по маршруту проведения праздника будет запрещена парковка всех видов транспорта.