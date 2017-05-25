В воскресенье вновь перекроют центр Омска

28 мая из-за проведения праздника "ВелоОмск-2017" для личного и общественного транспорта будут закрыты центральные магистрали города.

В воскресенье, 28 мая, в Омске пройдёт единый день велопарадов и XVIII городской культурно-спортивный праздник "ВелоОмск-2017". Мэром Омска подписано постановление, согласно которому в этот день перекроют центральные магистрали города.

Соборная площадь будет закрыта с 00:00 часов 28 мая и вплоть до окончания праздника.

С 9:00 до 14:00 закроют

ул. Ленина на участке от площади Победы до ул. Интернациональной, включая Соборную площадь;

ул. Герцена от ул. Интернациональной до пл. Победы;

Банковский переулок от Соборной площади до ул. Певцова;

ул. Ивана Алексеева от Соборной площади до набережной Тухачевского;

ул. Таубе на участке от набережной Тухачевского до ул. Партизанской;

ул. Партизанскую на участке от набережной Тухачевского до ул. Ленина;

ул. Победы на участке от ул. Достоевского до ул. Таубе;

ул. Спартаковскую на участке от ул. Партизанской до ул. Тарской;

ул. Тарскую на участке от ул. Спартаковской до ул. Ленина;

ул. Щербанёва от ул. Ленина до ул. Бударина;

ул. Думскую от проспекта К. Маркса до ул. Ленина;

ул. Лермонтова от проспекта К. Маркса до ул. Ленина;

ул. Ленина на участке от площади Победы до Ленинградского моста;

ул. Броз Тито от ул. Ильинской до ул. Ленина;

ул. Чкалова от ул. Ильинской до ул. Ленина;

ул. Короленко от проспекта К. Маркса до ул. Ленина;

Иртышскую набережную на участке от Ленинградского моста до ул. Рождественского;

ул. Ф. Крылова от Иртышской набережной до ул. В. Иванова;

автодорогу на участке от ул. Ленина до Иртышской набережной в районе дома 1 по Ленинградской площади;

автодорогу на участке от ул. Ленина до Иртышской набережной в районе дома 2 по Ленинградской площади;

ул. Циолковского от проспекта К. Маркса до Иртышской набережной.

Кроме того, по маршруту проведения праздника будет запрещена парковка всех видов транспорта.