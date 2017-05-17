Светлана Шенфельд: "В пустующих после трупов квартирах мы делаем ремонт"

Сегодня, 17 мая, состоялась пресс-конференция директора департамента жилищной политики Светланы Шенфельд. Отвечая на один из вопросов, который касался социального найма жилых помещений, чиновница сообщила, что порой муниципалитету приходится выселять людей из квартир и за счёт средств городского бюджета проводить ремонт.

- На сегодняшний день у нас достаточно активно проводится инвентаризация муниципального жилищного фонда. Мы выявляем те квартиры, в которых, во-первых, никто не живёт, во-вторых, живёт без законных оснований, в-третьих, нарушает права соседей и разрушает муниципальное имущество, - рассказала Светлана Шенфельд. - У нас есть полномочия для выселения таких граждан. Для тех, кто разрушает муниципальное имущество, вопрос может разрешиться очень плохо - выселение без предоставления жилого помещения. Скажу честно, суды очень неохотно принимают такие решения, потому что фактически человек оказывается на улице. Мы до последнего бьёмся, пытаемся обязать нанимателя сделать ремонт. Там, где квартиры пустуют, например, после трупов или переездов, мы делаем ремонт и приводим их в надлежащее состояние.

В 2016 году в результате инвентаризации было выявлено 149 пустующих квартир. Большая часть из них была почти сразу предоставлена омичам на условиях социального найма, в нескольких муниципалитет начал делать ремонт. Оставшаяся часть была передана департаменту имущественных отношений для реализации, поскольку после недобросовестных нанимателей ремонту они не подлежали.