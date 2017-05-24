В Омской области создано около 6000 парковочных мест

С начала года в реестр министерства промышленности Омской области внесено 56 стоянок для автобусов в ночное время. Парковки появились в Омске и 15 районах области. Всего создано 5771 парковочное место.

Все парковочные места соответствуют требованиям законодательства, оборудованы шлагбаумами, системами видеонаблюдения и имеют помещения для отдыха водителей. На стоянках можно разместить от 10 до 450 автобусов. За размещение транспортных средств вне установленных мест водителя могут оштрафовать на 5 тыс. руб., должностных лиц - на 10 тыс. руб., юридических лиц - на 20 тыс. руб.