В Омской области создано около 6000 парковочных мест
Общество  •  24 мая 2017, 16:54  •  печать

В Омской области создано около 6000 парковочных мест

Автор:

В правительстве Омской области посчитали количество парковочных мест для автобусов.

С начала года в реестр министерства промышленности Омской области внесено 56 стоянок для автобусов в ночное время. Парковки появились в Омске и 15 районах области. Всего создано 5771 парковочное место.

Все парковочные места соответствуют требованиям законодательства, оборудованы шлагбаумами, системами видеонаблюдения и имеют помещения для отдыха водителей. На стоянках можно разместить от 10 до 450 автобусов. За размещение транспортных средств вне установленных мест водителя могут оштрафовать на 5 тыс. руб., должностных лиц - на 10 тыс. руб., юридических лиц - на 20 тыс. руб.

Теги  •  #министерство промышленности #парковка

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский художник увековечил "артрит" Сергея Миронова  •  вчера, 16:47  •  
Товарооборот Омской области с Китаем увеличился в 4 раза  •  вчера, 16:39  •   2
Омская биатлонистка Яна Романова объяснила закрытие своего фонда  •  вчера, 16:28  •   1
Директора "Омской картографической фабрики" оштрафовали на 200 тысяч рублей  •  вчера, 15:25
Омский банк "Сириус" требует взыскать 86 млн рублей с "Омскоблстройзаказчика"  •  вчера, 15:17
Денис Костин остаётся в "Авангарде"  •  вчера, 15:04
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400