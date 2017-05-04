Обвиняемые в падении крана на ул. Жукова заявили о своей невиновности и необъективности следствия

В Куйбышевском районном суде подходит к концу разбирательство по делу о падении на автомобили строительного крана. Сегодня обвиняемые выступили с последним словом.

Сегодня, 4 мая, с последним словом выступили двое из четырёх обвиняемых: учредитель ООО "Группа компаний Жилстрой Джаст Фит Лайф" Виктор Полукаров и директор фирмы Константин Семёнов. Начальник строительного участка Сергей Маслёнкин и крановщик Фёдор Елькин будут заслушаны 18 мая.

Виктор Полукаров на протяжении всего разбирательства говорил о своей невиновности, и в последнем слове его позиция не поменялась. Полукаров заявил, что изначально оказывал содейстиве следствию, но оно так и не нашло настоящего виновника произошедшего.

В этой трагедии, безусловно, есть виновные, но для их установления и изобличения необходимо приложить процессуальные силы. Но этого не произошло. Обвинение так и не ответило на главный вопрос - руководитель какой организации и кому дал указание эксплуатировать башенный кран, - сказал Полукаров.

Виктор Полукаров

Константин Семёнов указал на значительный общественный резонанс трагедии. Это, по его мнению, стало причиной того, что следователи, "вопреки объективности" и "игнорируя значительный объём достоверных доказательств", подписали обвинение в отношении руководителей "Жилстроя".

Результаты судебного следствия несли непреодолимые сомнения в объективности предъявленного мне обвинения. В первую очередь это касается фактических обстоятельств, подтверждённых доказательствами, указывающими на то, что ГК "Жилстрой Джаст Фит Лайф" не осуществляла строительные работы на объекте, и я как директор не имел отношения к строительному процессу и не мог его контролировать, - заявил Семёнов.

Константин Семёнов

Обвинение, в свою очередь, считает собранные доказательства вины подсудимых достаточными и настаивает на назначении реального срока заключения для всех четверых.

Трагедия произошла 26 октября 2015 года. На проезжую часть по улице Жукова упал башенный кран, находившийся на территории строящегося компанией "Жилстрой" отеля. Механизм смял автомобили Toyota RAV4 и "Газель-Соболь", четыре человека погибли.

Фото: Илья Петров, Дмитрий Феоктистов