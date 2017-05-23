На омских дорогах сэкономили почти 200 миллионов рублей

По итогам проведённых торгов на ремонт городских и областных дорог, который будет проводиться в рамках программы "Безопасные и качественные дороги", образовалась экономия в размере 150 млн руб. Ещё 40 млн руб. высвободилось по результатам весенней диагностики дорог, в ходе которой произведено уточнение видов и объёмов работ, планируемых в Омске. За счёт этой суммы в 2017 году планируется дополнительно отремонтировать автодорогу Омск-Одесское (км 49 - 54), автодорогу Омск-Красноярка (км 33 - 42), пр. Мира (от ул. Доковской до ул. Полевой).
Как сообщает областное министерство строительства, эти изменения уже согласованы с Росавтодором и 31 мая будут вынесены на утверждение правительства Омской области. Объявить торги планируется в середине июня. Начало работ намечено на 1 августа.
Интересно вот если первоначальная цена рассчитывается исходя из нормативов работ и количеству материалов по нормам, то как так можно так хорошо сэкономить, серьёзные суммы, хорошая экономия, но теперь контроль за теми кто выиграли конкурс, на чем они будут экономить, чтоб не на качестве