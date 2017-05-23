На омских дорогах сэкономили почти 200 миллионов рублей

По итогам проведённых торгов на ремонт городских и областных дорог, который будет проводиться в рамках программы "Безопасные и качественные дороги", образовалась экономия в размере 150 млн руб. Ещё 40 млн руб. высвободилось по результатам весенней диагностики дорог, в ходе которой произведено уточнение видов и объёмов работ, планируемых в Омске. За счёт этой суммы в 2017 году планируется дополнительно отремонтировать автодорогу Омск-Одесское (км 49 - 54), автодорогу Омск-Красноярка (км 33 - 42), пр. Мира (от ул. Доковской до ул. Полевой).

Как сообщает областное министерство строительства, эти изменения уже согласованы с Росавтодором и 31 мая будут вынесены на утверждение правительства Омской области. Объявить торги планируется в середине июня. Начало работ намечено на 1 августа.