В Омске инспекторы ГИБДД нашли 21 неисправную маршрутку

Инспекторы ГИБДД провели в Омске и на дорогах области рейд "Маршрутка". Во время операции обращали особое внимание на техническое состояние транспортных средств. В ходе рейда была выявлена 21 маршрутка, которая эксплуатировалась с техническими неисправностями. Их водители привлечены к административной ответственности.

Также 31 маршрутчик был оштрафован за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, 17 – за управление автомобилем будучи не пристегнутыми ремнями безопасности, 7 – за нарушение правил перевозки людей, 4 – за нарушение требований дорожных знаков. С водителями были проведены профилактические и разъяснительные беседы.