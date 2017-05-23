В Омске инспекторы ГИБДД нашли 21 неисправную маршрутку
Происшествия  •  23 мая 2017, 21:25, последнее обновление 23 мая 2017, 21:27  •  печать

В Омске инспекторы ГИБДД нашли 21 неисправную маршрутку

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В Омской области прошёл рейд "Маршрутка".

Инспекторы ГИБДД провели в Омске и на дорогах области рейд "Маршрутка". Во время операции обращали особое внимание на техническое состояние транспортных средств. В ходе рейда была выявлена 21 маршрутка, которая эксплуатировалась с техническими неисправностями. Их водители привлечены к административной ответственности.

Также 31 маршрутчик был оштрафован за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, 17 – за управление автомобилем будучи не пристегнутыми ремнями безопасности, 7 – за нарушение правил перевозки людей, 4 – за нарушение требований дорожных знаков. С водителями были проведены профилактические и разъяснительные беседы.

Теги  •  #ГИБДД #маршрутка

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