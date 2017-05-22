Опубликован список омских дворов, которые благоустроят на федеральные деньги

Общественная комиссия завершила отбор дворовых территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". На эти цели будет выделено 104 млн руб.
В Кировском округе будет благоустроено 34 двора:
12 Декабря, 70,
2-я Солнечная, 28б,
3-я Любинская, 13,
70 лет Октября, 10,
8-я Кировская, 72,
Авиагородок, 2 и 11а,
бульвар Архитекторов, 1, к. 3, 3, к. 4 и 3, к. 9,
Ватутина, 5, 13 и 24, к. 2,
Волгоградская, 24в и 32б,
Дианова, 2, к. 2 и 11,
Крупской, 17, к. 2 и 19, к. 1,
Лукашевича, 2а, 12, 13, 15а и 23а,
проспект Комарова, 25, 27, к. 1 и 27, к. 5,
Рокоссовского, 4, 14, к. 1, 12 и 16,
Фугенфирова, 3 и 7,
Ялтинская, 49б.
В резерв включены дворы по адресу Волгоградская, 14 и 26, Конева, 12, к. 2, Комкова, 3а, Лукашевича, 8б.
В Ленинском округе в список попали 34 двора:
14-й Военный городок, 141 и 144,
22-я Марьяновская, 2 и 2, к. 1,
Батумская, 32 и 41, к. 1,
Вокзальная, 20,
микрорайон "Входной", 18,
Гашека, 20,
Гуртьева, 27,
Заслонова, 15,
Избышева, 25, к. 1,
Карбышева, 3в, 14, 20, 26, 27 и 28,
проспект Маркса, 47, 75, 83 и 85,
Молодогвардейская, 16,
Моторная, 3,
Новокирпичная, 5 и 5, к. 1,
Гризодубовой, 6,
Серова, 4а, 16а и 23а,
проспект Сибирский, 12,
Стальского, 1 и 8,
Труда, 9а,
Крыловская, 31.
В резерв включены - проспект Маркса, 84, 49 и 60а; ул. Серова, 14; Новокирпичная, 1.
В Октябрьском округе отремонтируют 39 дворов:
11-я Линия, 183 и 185,
18-й Военный городок, 226,
16-й Военный городок, 382,
1-я Военная, 7,
2-я Железнодорожная, 5,
2-я Транспортная, 12 и 3-я Транспортная, 9 (общий двор),
4-я Транспортная, 40,
50 лет ВЛКСМ, 13 и 5,
6-я Линия, 187, 191, 198 и 167,
75-й Гвардейской бригады, 1в,
8-я Линия, 172 и 174,
Ипподромная, 14а,
Камерный переулок, 44 и 48,
Кирова, 20, 5 и 22,
проспект Космический, 32, 57, 59, 67, 91 и 97 (общий двор),
Масленникова, 183,
Николая Кузнецова,
10, Петра Осминина, 1, 16 и 17,
Романенко, 10, 10а/1, 10а/2 и 16а,
Российская, 3,
Товстухо, 1,
Учебная, 193а,
Харьковская, 3, к. 1, 25 и 25, к. 2.
В резерве - улицы Петра Осминина, 4 и 5, 3-я Кордная, 20, Романенко, 7а, посёлок Волжский, 6.
В Советском округе в список включили 31 заявку:
1-я Поселковая, 2,
20 Партсъезда, 38 и 53, к. 2,
22 Апреля, 50,
4-я Поселковая, 34в,
50 лет Профсоюзов, 63а,
5-й Армии, 3,
Бархатовой, 9,
Бородина, 10, к. 5 и 42а,
Глинки, 1 и 3б,
Заозёрная, 5, 32 и 36/1-36/3-36/4 (общий двор),
Коммунальная, 13,
Лаптева, 5,
Магистральная, 76,
проспект Менделеева, 23,
проспект Мира, 34а, 34г, 70 и 102,
Нефтезаводская, 31 и 32б,
Стрельникова, 7,
Тюленина, 3/1,
Химиков, 12а и 38,
Энтузиастов, 25а.
В резерве - Коммунальная, 23, Бархатовой, 3а, 22 Апреля, 57, Нефтезаводская, 13а, проспект Мира, 86.
В Центральном округе благоустроят 48 дворов:
10 лет Октября, 48 и 149,
20 лет РККА, 11,
24-я Северная, 168, к. 1, 194, к. 2 и 200,
27-я Северная, 1, 16 и 121а,
2-я Барнаульская, 12,
2-я Дачная, 20;
2-я Челюскинцев, 7а, 9, 9а и 13,
Алтайская, 44,
Богдана Хмельницкого, 138,
Багратиона, 27а,
Броз Тито, 5, к. 3,
Волочаевская, 17,
Герцена, 40,
Звездова, 11,
Ивана Алексеева, 8,
Иртышская набережная, 20,
Красных Зорь, 54 и 56,
Красный Путь, 22, 65,
Краснознаменная, 8 и 23,
Ленинградская площадь 2 и 2а,
Лермонтова, 32 и 134а,
проспект Маркса, 6, 10 и 37,
микрорайон "Загородный", 3, 4 и 6,
Октябрьская, 126,
Омская, 123,
Сазонова, 208а,
Тарская, 13б и 51,
Таубе, 12,
Челюскинцев, 83а и 98.
В резерв включены улицы 27-я Северная, 117, Красный Пахарь, 187, Съездовская, 29, к. 2, микрорайон "Загородный", 7, Иртышская набережная, 27.
Ну да, это, конечно, не весь город, но всё же очень немалый его кусок, получается. Радует, что власти города и общественность работают в этом направлении.