Опубликован список омских дворов, которые благоустроят на федеральные деньги

Завершён отбор дворовых территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Общественная комиссия завершила отбор дворовых территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". На эти цели будет выделено 104 млн руб.

В Кировском округе будет благоустроено 34 двора:

12 Декабря, 70,

2-я Солнечная, 28б,

3-я Любинская, 13,

70 лет Октября, 10,

8-я Кировская, 72,

Авиагородок, 2 и 11а,

бульвар Архитекторов, 1, к. 3, 3, к. 4 и 3, к. 9,

Ватутина, 5, 13 и 24, к. 2,

Волгоградская, 24в и 32б,

Дианова, 2, к. 2 и 11,

Крупской, 17, к. 2 и 19, к. 1,

Лукашевича, 2а, 12, 13, 15а и 23а,

проспект Комарова, 25, 27, к. 1 и 27, к. 5,

Рокоссовского, 4, 14, к. 1, 12 и 16,

Фугенфирова, 3 и 7,

Ялтинская, 49б.

В резерв включены дворы по адресу Волгоградская, 14 и 26, Конева, 12, к. 2, Комкова, 3а, Лукашевича, 8б.

В Ленинском округе в список попали 34 двора:

14-й Военный городок, 141 и 144,

22-я Марьяновская, 2 и 2, к. 1,

Батумская, 32 и 41, к. 1,

Вокзальная, 20,

микрорайон "Входной", 18,

Гашека, 20,

Гуртьева, 27,

Заслонова, 15,

Избышева, 25, к. 1,

Карбышева, 3в, 14, 20, 26, 27 и 28,

проспект Маркса, 47, 75, 83 и 85,

Молодогвардейская, 16,

Моторная, 3,

Новокирпичная, 5 и 5, к. 1,

Гризодубовой, 6,

Серова, 4а, 16а и 23а,

проспект Сибирский, 12,

Стальского, 1 и 8,

Труда, 9а,

Крыловская, 31.

В резерв включены - проспект Маркса, 84, 49 и 60а; ул. Серова, 14; Новокирпичная, 1.

В Октябрьском округе отремонтируют 39 дворов:

11-я Линия, 183 и 185,

18-й Военный городок, 226,

16-й Военный городок, 382,

1-я Военная, 7,

2-я Железнодорожная, 5,

2-я Транспортная, 12 и 3-я Транспортная, 9 (общий двор),

4-я Транспортная, 40,

50 лет ВЛКСМ, 13 и 5,

6-я Линия, 187, 191, 198 и 167,

75-й Гвардейской бригады, 1в,

8-я Линия, 172 и 174,

Ипподромная, 14а,

Камерный переулок, 44 и 48,

Кирова, 20, 5 и 22,

проспект Космический, 32, 57, 59, 67, 91 и 97 (общий двор),

Масленникова, 183,

Николая Кузнецова,

10, Петра Осминина, 1, 16 и 17,

Романенко, 10, 10а/1, 10а/2 и 16а,

Российская, 3,

Товстухо, 1,

Учебная, 193а,

Харьковская, 3, к. 1, 25 и 25, к. 2.

В резерве - улицы Петра Осминина, 4 и 5, 3-я Кордная, 20, Романенко, 7а, посёлок Волжский, 6.

В Советском округе в список включили 31 заявку:

1-я Поселковая, 2,

20 Партсъезда, 38 и 53, к. 2,

22 Апреля, 50,

4-я Поселковая, 34в,

50 лет Профсоюзов, 63а,

5-й Армии, 3,

Бархатовой, 9,

Бородина, 10, к. 5 и 42а,

Глинки, 1 и 3б,

Заозёрная, 5, 32 и 36/1-36/3-36/4 (общий двор),

Коммунальная, 13,

Лаптева, 5,

Магистральная, 76,

проспект Менделеева, 23,

проспект Мира, 34а, 34г, 70 и 102,

Нефтезаводская, 31 и 32б,

Стрельникова, 7,

Тюленина, 3/1,

Химиков, 12а и 38,

Энтузиастов, 25а.

В резерве - Коммунальная, 23, Бархатовой, 3а, 22 Апреля, 57, Нефтезаводская, 13а, проспект Мира, 86.

В Центральном округе благоустроят 48 дворов:

10 лет Октября, 48 и 149,

20 лет РККА, 11,

24-я Северная, 168, к. 1, 194, к. 2 и 200,

27-я Северная, 1, 16 и 121а,

2-я Барнаульская, 12,

2-я Дачная, 20;

2-я Челюскинцев, 7а, 9, 9а и 13,

Алтайская, 44,

Богдана Хмельницкого, 138,

Багратиона, 27а,

Броз Тито, 5, к. 3,

Волочаевская, 17,

Герцена, 40,

Звездова, 11,

Ивана Алексеева, 8,

Иртышская набережная, 20,

Красных Зорь, 54 и 56,

Красный Путь, 22, 65,

Краснознаменная, 8 и 23,

Ленинградская площадь 2 и 2а,

Лермонтова, 32 и 134а,

проспект Маркса, 6, 10 и 37,

микрорайон "Загородный", 3, 4 и 6,

Октябрьская, 126,

Омская, 123,

Сазонова, 208а,

Тарская, 13б и 51,

Таубе, 12,

Челюскинцев, 83а и 98.

В резерв включены улицы 27-я Северная, 117, Красный Пахарь, 187, Съездовская, 29, к. 2, микрорайон "Загородный", 7, Иртышская набережная, 27.