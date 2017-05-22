Опубликован список омских дворов, которые благоустроят на федеральные деньги
Общество  •  22 мая 2017, 13:23, последнее обновление 22 мая 2017, 13:31  •  печать

Опубликован список омских дворов, которые благоустроят на федеральные деньги

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Завершён отбор дворовых территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Общественная комиссия завершила отбор дворовых территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". На эти цели будет выделено 104 млн руб.

В Кировском округе будет благоустроено 34 двора: 

12 Декабря, 70,
2-я Солнечная, 28б,
3-я Любинская, 13,
70 лет Октября, 10,
8-я Кировская, 72,
Авиагородок, 2 и 11а,
бульвар Архитекторов, 1, к. 3, 3, к. 4 и 3, к. 9,
Ватутина, 5, 13 и 24, к. 2,
Волгоградская, 24в и 32б,
Дианова, 2, к. 2 и 11,
Крупской, 17, к. 2 и 19, к. 1,
Лукашевича, 2а, 12, 13, 15а и 23а,
проспект Комарова, 25, 27, к. 1 и 27, к. 5,
Рокоссовского, 4, 14, к. 1, 12 и 16,
Фугенфирова, 3 и 7,
Ялтинская, 49б.

В резерв включены дворы по адресу Волгоградская, 14 и 26, Конева, 12, к. 2, Комкова, 3а, Лукашевича, 8б.

В Ленинском округе в список попали 34 двора:

14-й Военный городок, 141 и 144,
22-я Марьяновская, 2 и 2, к. 1,
Батумская, 32 и 41, к. 1,
Вокзальная, 20,
микрорайон "Входной", 18,
Гашека, 20,
Гуртьева, 27,
Заслонова, 15,
Избышева, 25, к. 1,
Карбышева, 3в, 14, 20, 26, 27 и 28,
проспект Маркса, 47, 75, 83 и 85,
Молодогвардейская, 16,
Моторная, 3,
Новокирпичная, 5 и 5, к. 1,
Гризодубовой, 6,
Серова, 4а, 16а и 23а,
проспект Сибирский, 12,
Стальского, 1 и 8,
Труда, 9а,
Крыловская, 31.

В резерв включены - проспект Маркса, 84, 49 и 60а; ул. Серова, 14; Новокирпичная, 1.  

В Октябрьском округе отремонтируют 39 дворов:

11-я Линия, 183 и 185,
18-й Военный городок, 226,
16-й Военный городок, 382,
1-я Военная, 7,
2-я Железнодорожная, 5,
2-я Транспортная, 12 и 3-я Транспортная, 9 (общий двор),
4-я Транспортная, 40,
50 лет ВЛКСМ, 13 и 5,
6-я Линия, 187, 191, 198 и 167,
75-й Гвардейской бригады, 1в,
8-я Линия, 172 и 174,
Ипподромная, 14а,
Камерный переулок, 44 и 48,
Кирова, 20, 5 и 22,
проспект Космический, 32, 57, 59, 67, 91 и 97 (общий двор),
Масленникова, 183,
Николая Кузнецова,
10, Петра Осминина, 1, 16 и 17,
Романенко, 10, 10а/1, 10а/2 и 16а,
Российская, 3,
Товстухо, 1,
Учебная, 193а,
Харьковская, 3, к. 1, 25 и 25, к. 2.

В резерве - улицы Петра Осминина, 4 и 5, 3-я Кордная, 20, Романенко, 7а, посёлок Волжский, 6.

В Советском округе в список включили 31 заявку:

1-я Поселковая, 2,
20 Партсъезда, 38 и 53, к. 2,
22 Апреля, 50,
4-я Поселковая, 34в,
50 лет Профсоюзов, 63а,
5-й Армии, 3,
Бархатовой, 9,
Бородина, 10, к. 5 и 42а,
Глинки, 1 и 3б,
Заозёрная, 5, 32 и 36/1-36/3-36/4 (общий двор),
Коммунальная, 13,
Лаптева, 5,
Магистральная, 76,
проспект Менделеева, 23,
проспект Мира, 34а, 34г, 70 и 102,
Нефтезаводская, 31 и 32б,
Стрельникова, 7,
Тюленина, 3/1,
Химиков, 12а и 38,
Энтузиастов, 25а.

В резерве -  Коммунальная, 23, Бархатовой, 3а, 22 Апреля, 57, Нефтезаводская, 13а, проспект Мира, 86.

В Центральном округе благоустроят 48 дворов:

10 лет Октября, 48 и 149,
20 лет РККА, 11,
24-я Северная, 168, к. 1, 194, к. 2 и 200,
27-я Северная, 1, 16 и 121а,
2-я Барнаульская, 12,
2-я Дачная, 20;
2-я Челюскинцев, 7а, 9, 9а и 13,
Алтайская, 44,
Богдана Хмельницкого, 138,
Багратиона, 27а,
Броз Тито, 5, к. 3,
Волочаевская, 17,
Герцена, 40,
Звездова, 11,
Ивана Алексеева, 8,
Иртышская набережная, 20,
Красных Зорь, 54 и 56,
Красный Путь, 22, 65,
Краснознаменная, 8 и 23,
Ленинградская площадь 2 и 2а,
Лермонтова, 32 и 134а,
проспект Маркса, 6, 10 и 37,
микрорайон "Загородный", 3, 4 и 6,
Октябрьская, 126,
Омская, 123,
Сазонова, 208а,
Тарская, 13б и 51,
Таубе, 12,
Челюскинцев, 83а и 98.
В резерв включены улицы 27-я Северная, 117, Красный Пахарь, 187, Съездовская, 29, к. 2, микрорайон "Загородный", 7, Иртышская набережная, 27.
Теги  •  #благоустройство #двор

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  22 мая 2017, 13:42

Ну да, это, конечно, не весь город, но всё же очень немалый его кусок, получается. Радует, что власти города и общественность работают в этом направлении.

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