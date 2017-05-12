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В Большереченском зоопарке устроят распродажу краснокнижных зверей
Общество  •  12 мая 2017, 12:22, последнее обновление 12 мая 2017, 12:42  •  печать

В Большереченском зоопарке устроят распродажу краснокнижных зверей

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К продаже готовятся четыре ягнёнка таджикского барана.

Накануне в Большереченском зоопарке родили две самки таджикского барана (уриала). Животные принесли четырёх ягнят, которые сразу встали на ноги чувствуют себя нормально. Брачный период и вынашивание у уриалов длится 160 дней.

 

На данный момент в зоопарке содержится восемь взрослых особей таджикского барана, который занесён в Красную книгу. В планах администрации зоопарка через два-три месяца продать окрепших ягнят. Чаще всего большереченцы продают животных в зоопарки Барнаула, Новосибирска, Красноярска, Абакана и Казани.

Фото: Наталья Болотова

Теги  •  #Большереченский зоопарк #Красная книга

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