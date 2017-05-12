В Большереченском зоопарке устроят распродажу краснокнижных зверей

Накануне в Большереченском зоопарке родили две самки таджикского барана (уриала). Животные принесли четырёх ягнят, которые сразу встали на ноги чувствуют себя нормально. Брачный период и вынашивание у уриалов длится 160 дней.

На данный момент в зоопарке содержится восемь взрослых особей таджикского барана, который занесён в Красную книгу. В планах администрации зоопарка через два-три месяца продать окрепших ягнят. Чаще всего большереченцы продают животных в зоопарки Барнаула, Новосибирска, Красноярска, Абакана и Казани.

Фото: Наталья Болотова