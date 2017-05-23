Омская семья получила 100 тысяч рублей от президента за воспитание 11 детей
Общество  •  23 мая 2017, 16:23, последнее обновление 23 мая 2017, 16:40  •  печать

Омская семья получила 100 тысяч рублей от президента за воспитание 11 детей

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Президент России Владимир Путин наградил супругов из Омска, которые воспитывают 7 сыновей и 4 дочерей.

Супруги Чуркины из Омска, которые воспитывают 11 детей, были награждены орденом "Родительская слава". Многодетная семья получит единовременное денежное поощрение в 100 тыс. руб.

Глава семьи - Сергей Владимирович - более 10 лет занимается разработкой и сопровождением бортовых электронных приборов малых космических аппаратов. Мать Наталья работает учителем музыки в средней общеобразовательной школе № 59. Она научила детей играть на баяне, балалайке и скрипке.

- Сергей многое умеет делать своими руками. Учит детей мастерить, приобщает их к конструированию и строительству. Вместе с друзьями и сыновьями построили из подручных материалов моторную лодку и небольшой домик на садовом участке. В планах семьи строительство загородного дома, эскизный проект которого также подготовили сообща, - рассказали в пресс-службе облправительства.

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций семью наградили орденом "Родительская слава". Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, семья получит единовременное вознаграждение в размере 100 тыс. руб. В списке награжденных ещё 22 семьи из разных регионов России.

Теги  •  #Книга родительской славы #многодетная семья #Президент России

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