День семьи в Омске отметят более 500 тысяч пар

Сегодня, 15 мая, во всём мире отмечается Международный день семей, который был провозглашён в 1993 году. Каждый год в преддверии этого дня в регионе чествуют лучшие семейные пары, многодетные и социально активные семьи, а также проводят различные концерты и конкурсы.

В Омской области учреждена премия "Семья года", которая вручается в июле в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. В этом году премию вручат в 11-й раз, число номинаций дополнили три новые номинации: "Золотая семья", "Семья - хранитель традиций" и "Сельская семья".

По состоянию на 14 октября 2010 года (момент счёта при проведении Всероссийской переписи населения) на территории Омской области было зафиксировано 583,8 тыс. семейных ячеек. В их составе проживало 1570,5 тыс. человек - 79,4 процента всего населения региона. За 2016 год в Омской области поженились 12 452 пары, для 7364 из которых брак стал первым. На 2 мая 2017 года в Омске зарегистрировано 8993 многодетные семьи, причём в 2015 году было 7839 семей, а в 2016 году уже 8645 семей. Кроме этого, в прошлом году было отмечено 226 свадебных юбилеев, из них 177 - в муниципальных районах.

Добавим также, что в регионе сохраняется значительное превышение численности женщин над численностью мужчин. На тысячу мужчин в области приходится 1163 женщины, а в Омске на 1000 мужчин приходится 1200 женщин.