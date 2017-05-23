Стоимость подержанных велосипедов в Омске оказалась самой низкой в стране
Общество  •  23 мая 2017, 16:10  •  печать

Стоимость подержанных велосипедов в Омске оказалась самой низкой в стране

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Эксперты проанализировали спрос и цены на бывшие в употреблении велосипеды и выяснили, в каких городах России они стоят дешевле всего.

Аналитики сайта бесплатных объявлений Avito заявили, что в Омске самая низкая стоимость подержанных велосипедов. Проведя анализ, они установили, что средняя цена на двухколёсный транспорт в сибирском городе составляет 7,4 тыс. руб. В соседнем Новосибирске б/у велосипеды стоят в среднем 8,1 тыс. руб., в Красноярске - 8,5 тыс. руб. Дороже всего подержанный двухколёсный транспорт продаётся в Москве - 15,2 тыс. руб.

По словам специалистов Avito, наиболее востребованы у покупателей горные велосипеды: их доля в структуре спроса превышает 36,5 %. Чуть менее популярны детские (28,9 %) и дорожные (18,9 %) модели. На долю BMX приходится 4 % запросов.

Теги  •  #Авито #велосипед #цена

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