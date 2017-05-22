В Омске рецидивист украл у знакомого велосипед

Омич дал знакомому покататься на велосипеде, но тот уехал на нём, а назад не вернулся. Тогда потерпевшему пришлось обратиться в полицию.

В полицию обратился житель Кировского округа, который рассказал, что у него похитили велосипед стоимостью 12 тыс. руб. Выяснилось, что рано утром он ехал на работу. На бульваре Архитекторов мужчина встретил знакомого, который попросил прокатиться, но обратно велосипед не вернул.

Полицейские узнали приметы подозреваемого и приступили к розыску. На улице Дергачёва они заметили похожего по описанию мужчину, который ехал на велосипеде. Сотрудники УМВД России по городу Омску задержали его и доставили в отдел полиции.

По версии следствия, 28-летний рецидивист обманул своего знакомого, чтобы украсть у него велосипед и в дальнейшем сбыть его. Однако продать похищенное ему так и не удалось.

Возбуждено уголовное дело по части второй ст. 159 УК РФ. Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время похищенный велосипед возвращён владельцу.