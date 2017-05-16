Омич лишился велосипеда, уйдя искать ящериц в траве

В Омске снова начали массово воровать велосипеды. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам внимательней следить за сохранностью своего имущества.

Сразу шесть краж велосипедов произошли на территории города за последнее время. Первым своего двухколёсного транспортного средства лишился 34-летний житель Центрального округа. Придя в полицию с заявлением, мужчина рассказал, что ставил велосипед на ночь в тамбуре на первом этаже, который запирался навесным замком. Придя однажды утром за своим имуществом, он обнаружил, что велосипед пропал. К счастью, подозреваемого в совершении кражи удалось задержать быстро.

- Сотрудники уголовного розыска опросили жителей многоквартирного дома, а также проверили близлежащие залоговые учреждения, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - В результате была установлена личность подозреваемого, который сдал похищенное имущество в комиссионный магазин за 1500 рублей. Ранее судимый за аналогичные преступления 38-летний омич был задержан по месту жительства в Центральном округе.

Ещё одна кража велосипеда произошла также на территории Центрального округа. Несовершеннолетний омич припарковал транспортное средство возле своего дома и отправился с друзьями ловить ящериц. Вернувшись, он не обнаружил своего двухколёсного "железного друга" на стоянке.

Такой же велосипед был похищен из подъезда дома на улице 24-й Северной. Владелец рассказал, что в вечернее время оставил транспортное средство на площадке первого этажа, пристегнув его специальным тросом. Наутро велосипед пропал.

Аналогичным способом были похищены ещё три велосипеда, владельцы которых также оставляли своё имущество в подъезде. По всем фактам сейчас возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". В целях профилактики сотрудники омской полиции рекомендуют гражданам:

- не оставляйте велосипед в подъездах, около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство, забирайте его домой;

- по возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго;

- сделайте гравировку на колесах, раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым только при ультрафиолетовом излучении, например, запишите своё имя.

- если вы пострадали от преступных посягательств, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02.