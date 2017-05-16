Омич лишился велосипеда, уйдя искать ящериц в траве

Сразу шесть краж велосипедов произошли на территории города за последнее время. Первым своего двухколёсного транспортного средства лишился 34-летний житель Центрального округа. Придя в полицию с заявлением, мужчина рассказал, что ставил велосипед на ночь в тамбуре на первом этаже, который запирался навесным замком. Придя однажды утром за своим имуществом, он обнаружил, что велосипед пропал. К счастью, подозреваемого в совершении кражи удалось задержать быстро.
- Сотрудники уголовного розыска опросили жителей многоквартирного дома, а также проверили близлежащие залоговые учреждения, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - В результате была установлена личность подозреваемого, который сдал похищенное имущество в комиссионный магазин за 1500 рублей. Ранее судимый за аналогичные преступления 38-летний омич был задержан по месту жительства в Центральном округе.
Ещё одна кража велосипеда произошла также на территории Центрального округа. Несовершеннолетний омич припарковал транспортное средство возле своего дома и отправился с друзьями ловить ящериц. Вернувшись, он не обнаружил своего двухколёсного "железного друга" на стоянке.
Такой же велосипед был похищен из подъезда дома на улице 24-й Северной. Владелец рассказал, что в вечернее время оставил транспортное средство на площадке первого этажа, пристегнув его специальным тросом. Наутро велосипед пропал.
Аналогичным способом были похищены ещё три велосипеда, владельцы которых также оставляли своё имущество в подъезде. По всем фактам сейчас возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". В целях профилактики сотрудники омской полиции рекомендуют гражданам:
- не оставляйте велосипед в подъездах, около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство, забирайте его домой;
- по возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго;
- сделайте гравировку на колесах, раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым только при ультрафиолетовом излучении, например, запишите своё имя.
- если вы пострадали от преступных посягательств, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02.
Интересно, кто их покупает по дешевке? Ясно же, что краденый. Велосипед хотя бы пометить как-то надо.
Жёсткая история, ушёл за ящирацами в обмен на двухколесного друга, хороше ещё что полицейские свою работу делают профессионально и раскрывают такие преступления
Нельзя оставлять велики без присмотра, их угнать гораздо легче, чем автомобиль, да и продать можно быстро.