В Омске впервые оштрафовали коллектора

В Омске впервые оштрафован директор коллекторского агентства, выбивавший долг с омички, которая даже не была знакома с должником.

16 мая Центральный районный суд Омска рассмотрел дело об административном правонарушении и вынес решение о наложении штрафа в размере 10 тыс. руб. на руководителя коллекторской компании, которая пыталась взыскать с омички Оксаны П. долги человека, с которым она даже не была знакома.

С начала 2017 года это первый подобный случай с тех пор, как УФССП России по Омской области начали контролировать деятельность коллекторов. В ходе работы с омичкой коллекторское агентство нарушило закон назойливыми смс-сообщениями и слишком частыми звонками.

Отметим, что за первые четыре месяца этого года поступило 138 жалоб на коллекторов: 117 обращений уже было рассмотрено, в 31 случае благодаря судебным приставам омичам удалось избавиться от настойчивых звонках о задолженностях. Ещё несколько административных протоколов, составленных в отношении коллекторских компаний, находятся в судах.