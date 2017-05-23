В Омске впервые оштрафовали коллектора
Общество  •  23 мая 2017, 11:44, последнее обновление 23 мая 2017, 12:14  •  печать

В Омске впервые оштрафовали коллектора

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В Омске впервые оштрафован директор коллекторского агентства, выбивавший долг с омички, которая даже не была знакома с должником.

16 мая Центральный районный суд Омска рассмотрел дело об административном правонарушении и вынес решение о наложении штрафа в размере 10 тыс. руб. на руководителя коллекторской компании, которая пыталась взыскать с омички Оксаны П. долги человека, с которым она даже не была знакома.

С начала 2017 года это первый подобный случай с тех пор, как УФССП России по Омской области начали контролировать деятельность коллекторов. В ходе работы с омичкой коллекторское агентство нарушило закон назойливыми смс-сообщениями и слишком частыми звонками.

Отметим, что за первые четыре месяца этого года поступило 138 жалоб на коллекторов: 117 обращений уже было рассмотрено, в 31 случае благодаря судебным приставам омичам удалось избавиться от настойчивых звонках о задолженностях. Ещё несколько административных протоколов, составленных в отношении коллекторских компаний, находятся в судах.

Теги  •  #долг #коллектор #суд #УФССП #штраф

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Комментарии
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Злата Маркова  •  23 мая 2017, 12:01

Наверняка далеко не все жалуются на коллекторские агентства. Теперь число жалоб может вырасти.

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