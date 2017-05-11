Главный судебный пристав Омской области за год зарабатывает 1,6 млн рублей

Глава омского УФССП России Владимир Витрук в 2016 году заработал чуть более 1,6 млн руб. Годом ранее его доход составлял 1,28 млн руб., но тогда пристав трудился в должности исполняющего обязанности управления. Также в собственности Владимира Витрука имеется квартира площадью 44 кв. м. Супруга главного судебного пристава Омской области заработала 144 тыс. руб. В собственности у неё находятся три земельных участка площадью 225, 474 и 238 кв. м.

Доходы заместителей Владимира Витрука за исключением одного практически равны. Александр Кукель-Краевский в прошлом году заработал 1,49 млн руб., Игорь Москвин - 1,4 млн, Андрей Чекишев - 1,36 млн. Выделяется из этого списка лишь Галина Титова с доходом в 890 тыс. руб.