Омские спасатели начали подготовку к купальному сезону

В Омске затянется открытие пляжного сезона. Традиционные пять пляжей откроются только после снижения уровня воды в Иртыше.

Этим летом обследование и подготовка пляжей может быть перенесена на несколько дней позже. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Омской области. Причиной стал высокий уровень воды в Иртыше и затопленные зоны отдыха.

По мере спада уровня воды в реке и появления устойчивого уровня будет подготовлено пять пляжей: по два откроют в Центральном и Советском округах и один – в Кировском округе. В Омской области открытие пляжей также будет зависеть от снижения уровня паводковых вод.

В минувшее воскресенье спасатели-водолазы "Аварийно-спасательной службы Омской области" провели обследование дна пляжа на озере "Залив" в Тюкалинском районе, поскольку уровень воды соответствовал требованиям безопасности. Спасатели и дальше продолжат отслеживать места стихийного купания на территории города, в которых запрещено заходить в воду.

В течение всего лета места, запрещенные к купанию, будут находиться под контролем правоохранительных органов. Омичей предупреждают о том, что купаться вне официально действующих пляжей запрещено. Поэтому желающие подать опасный пример должны быть готовы к тому, чтобы заплатить штраф.