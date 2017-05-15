Омские спасатели начали подготовку к купальному сезону
Общество  •  15 мая 2017, 17:58, последнее обновление 15 мая 2017, 18:13  •  печать

Омские спасатели начали подготовку к купальному сезону

Автор:

В Омске затянется открытие пляжного сезона. Традиционные пять пляжей откроются только после снижения уровня воды в Иртыше.

Этим летом обследование и подготовка пляжей может быть перенесена на несколько дней позже. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Омской области. Причиной стал высокий уровень воды в Иртыше и затопленные зоны отдыха.

По мере спада уровня воды в реке и появления устойчивого уровня будет подготовлено пять пляжей: по два откроют в Центральном и Советском округах и один – в Кировском округе. В Омской области открытие пляжей также будет зависеть от снижения уровня паводковых вод.

В минувшее воскресенье спасатели-водолазы "Аварийно-спасательной службы Омской области" провели обследование дна пляжа на озере "Залив" в Тюкалинском районе, поскольку уровень воды соответствовал требованиям безопасности. Спасатели и дальше продолжат отслеживать места стихийного купания на территории города, в которых запрещено заходить в воду.

В течение всего лета места, запрещенные к купанию, будут находиться под контролем правоохранительных органов. Омичей предупреждают о том, что купаться вне официально действующих пляжей запрещено. Поэтому желающие подать опасный пример должны быть готовы к тому, чтобы заплатить штраф.

Теги  •  #городские пляжи #Иртыш #купание в запрещенном месте #паводок

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске мужчина с арматурой напал на санитара диспансера  •  сегодня, 17:19
Центробанк передал Омский банковский колледж академии народного хозяйства  •  сегодня, 16:46
Омичи смогут посетить лучшие спектакли "Золотой маски"  •  сегодня, 16:13
На трассе Омск - Тара два человека погибли в тройном ДТП  •  сегодня, 15:58  •   1
Арбитражный суд начал банкротство омского депутата-бодибилдера  •  сегодня, 13:35  •   1
Омская область станет пилотным регионом, в котором проверят продукты питания  •  сегодня, 13:28  •   1
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400