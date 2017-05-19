Глава омского избиркома стал богаче на два миллиона рублей
Политика  •  19 мая 2017, 10:00  •  печать

Глава омского избиркома стал богаче на два миллиона рублей

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В прошлом году председатель избирательной комиссии Омской области заработал более шести миллионов рублей.

Стали известны доходы членов избирательной комиссии Омской области. Так, её председатель, - Алексей Нестеренко в 2016 году задекларировал доход в размере 6,2 млн руб. Также в его собственности Toyota Land Cruiser (Prado), квартира площадью в 113 "квадратов", гараж и земельный участок под ним. Заметим, что в 2015 году доход главы избиркома был более скромный - 3,8 млн руб.

Его заместитель - Михаил Мордовин задекларировал доход в размере 1,1 млн руб. В его общедолевой собственности две квартиры. Секретарь избиркома Александр Христолюбов в прошлом году заработал 4,2 млн руб. Он ездит на Toyota RAV4, владеет несколькими квартирами и земельным участком для ведения садоводства и огородничества.

Теги  •  #Алексей Нестеренко #выборы #декларация о доходах #Облизбирком

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  19 мая 2017, 10:08

Нормальный доход по нашим меркам сегодняшнего дня для большинства тружеников региона, всего пятьсот тысяч рублей в месяц, но этого уже достаточно чтобы вести себя независимо от возможного давления и принятия решения согласно букве закона на такой должности.

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