Стали известны доходы руководителей омской полиции

На сайте МВД России появились сведения о дохода начальника УМВД по Омской области и его заместитетелей.

Глава омской полиции Леонид Коломиец в 2016 году заработал 1,28 млн руб. В сравнении с доходами его коллег из других регионов, это более чем скромная цифра. В собственности у начальника омского УМВД имеется доля в квартире площадью 95 кв. м. и две мотолодки. Также у главного омского полицейского в пользовании находятся две квартиры площадью 111 и 41 кв. м.

Заместитель начальника УМВД Любовь Аксёнова задекларировала доход в 1,75 млн руб. Она владеет земельным участком площадью 386 кв. м., жилым домом в 72 "квадрата", двумя мотоциклами и прицепом к легковому автомобилю. В пользование у неё находится квартира площадью 116 кв. м.

Доход недавно утверждённого в должности замначальника полиции Вячеслава Крючкова в 2016 году составил 1,21 млн руб. Третий заместитель Леонид Коломийца Владислав Циглер заработал в прошлом году 1,34 млн руб.