Стали известны доходы руководителей омской полиции
Общество  •  20 мая 2017, 11:33, последнее обновление 20 мая 2017, 11:39  •  печать

Стали известны доходы руководителей омской полиции

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На сайте МВД России появились сведения о дохода начальника УМВД по Омской области и его заместитетелей. 

Глава омской полиции Леонид Коломиец в 2016 году заработал 1,28 млн руб. В сравнении с доходами его коллег из других регионов, это более чем скромная цифра. В собственности у начальника омского УМВД имеется доля в квартире площадью 95 кв. м. и две мотолодки. Также у главного омского полицейского в пользовании находятся две квартиры площадью 111 и 41 кв. м.

Заместитель начальника УМВД Любовь Аксёнова задекларировала доход в 1,75 млн руб. Она владеет земельным участком площадью 386 кв. м., жилым домом в 72 "квадрата", двумя мотоциклами и прицепом к легковому автомобилю. В пользование у неё находится квартира площадью 116 кв. м.

Доход недавно утверждённого в должности замначальника полиции Вячеслава Крючкова в 2016 году составил 1,21 млн руб. Третий заместитель Леонид Коломийца Владислав Циглер заработал в прошлом году 1,34 млн руб.  

Теги  •  #доходы #Леонид Коломиец #УМВД

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Комментарии
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Игорь Х  •  20 мая 2017, 12:35

Разве у полицейских чиновников могут быть какие-то доходы кроме зарплаты?

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