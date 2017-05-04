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Кассир Омского аэропорта брала с пассажиров лишние деньги за билеты
Происшествия  •   4 мая 2017, 12:36, последнее обновление 4 мая 2017, 12:40  •  печать

Кассир Омского аэропорта брала с пассажиров лишние деньги за билеты

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32-летняя кассир Омского аэропорта завысила стоимость комиссионного сбора на 4 тыс. руб. при оформлении шести билетов. Теперь ей грозит два года тюрьмы за мошенничество.

Сотрудники Омского линейного управления МВД России во время проверки установили причастность кассира Омского аэропорта к завышению цен при оформлении авиабилетов. На допросе 32-летняя подозреваемая созналась, что, когда оформляла шесть билетов Омск - Домодедово - Краснодар и обратно, она завысила стоимость комиссионного сбора за оформление билетов на 4 тыс. руб.

Лишние средства она скрыла с помощью подделки документов, после чего присвоила деньги себе. Кассира уволили после того, как руководство узнало об инциденте. Подозреваемая же раскаялась и полностью возместила ущерб потерпевшей стороне.

Уголовное дело расследовано отделом дознания Омского ЛУ МВД России и направлено в суд. Бывшему кассиру грозит до двух лет тюрьмы за мошенничество.

Теги  •  #кассир #мошенничество #омский аэропорт #уголовное дело

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Комментарии
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Евгения Шелохова  •  4 мая 2017, 12:55

После возмещения могут дать условный срок, учитывая раскаяния мошенницы.

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