Кассир Омского аэропорта брала с пассажиров лишние деньги за билеты

32-летняя кассир Омского аэропорта завысила стоимость комиссионного сбора на 4 тыс. руб. при оформлении шести билетов. Теперь ей грозит два года тюрьмы за мошенничество.

Сотрудники Омского линейного управления МВД России во время проверки установили причастность кассира Омского аэропорта к завышению цен при оформлении авиабилетов. На допросе 32-летняя подозреваемая созналась, что, когда оформляла шесть билетов Омск - Домодедово - Краснодар и обратно, она завысила стоимость комиссионного сбора за оформление билетов на 4 тыс. руб.

Лишние средства она скрыла с помощью подделки документов, после чего присвоила деньги себе. Кассира уволили после того, как руководство узнало об инциденте. Подозреваемая же раскаялась и полностью возместила ущерб потерпевшей стороне.

Уголовное дело расследовано отделом дознания Омского ЛУ МВД России и направлено в суд. Бывшему кассиру грозит до двух лет тюрьмы за мошенничество.