В "Омском аэропорту" пассажиров кормили контрафактным маслом

Нарушения в ОАО "Омский аэропорт" были выявлены в ходе внеплановой проверки, которую провели сотрудники управления Роспотребнадзора. В частности, специалисты установили, что в цехе бортового питания для приготовления блюд использовалось произведённое алтайским предприятием масло "Крестьянское". После лабораторных испытаний стало понятно, что продукт был фальсифицирован жирами растительного происхождения.
Кроме того, в аэропорту обнаружили кунжут, грецкие орехи и томаты, не имевшие информации о наименовании и месте нахождения их изготовителя, что не позволило специалистам Роспотребнадзора провести идентификацию с документами о происхождении, качестве и безопасности.
На основании выявленных нарушений Роспотребнадзор потребовал привлечь ОАО "Омский аэропорт" к ответственности. В своём отзыве на заявление надзорного органа руководство аэропорта просило учесть как смягчающее обстоятельство тот факт, что злого умысла в совершении правонарушения не имелось, а все нарушения после проверки были полностью устранены. Тем не менее суд удовлетворил требования Ропотребнадзора.
- Арбитражный суд Омской области решил привлечь ОАО "Омский аэропорт" к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. руб., - говорится в опубликованном решении суда от 27 апреля 2017 года. - Решение вступает в законную силу спустя десять дней со дня его принятия и может быть обжаловано в указанный срок в суд апелляционной инстанции.
В пресс-службе ОАО "Омский аэропорт" получить оперативный комментарий не удалось, поскольку на звонок корреспондента никто не ответил.