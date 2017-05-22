Омичам будут платить за больничные из бюджета фонда соцстрахования
Общество  •  22 мая 2017, 12:47, последнее обновление 22 мая 2017, 13:02  •  печать

Омичам будут платить за больничные из бюджета фонда соцстрахования

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В Омской области появится новый проект "Прямые выплаты". С помощью него омичи будут получать выплаты по трудовым договорам в случае временной нетрудоспособности.

Согласно Постановлению Правительства РФ с 1 июля 2017 года на территории Омской области начнёт реализовываться проект Фонда социального страхования РФ. Благодаря ему омичи смогут получать выплаты пособий в случае временной нетрудоспособности. Работникам компаний будут переводить деньги прямо на банковский счёт или почтовым переводом по месту регистрации.

Проект должен защитить права омичей, работающих по трудовым договорам. Теперь начислять и выплачивать больничные и декретные станут не сами работодатели, а региональное отделение Фонда. Новая схема выплат позволит получать пособия вне зависимости от финансового положения организации.

Отметим, в 2016 году на выплату пособий отделением Фонда направлено 5,3 млрд рублей, 360 тыс. человек получили 888 тыс. пособий.

Теги  •  #больничный #деньги

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Комментарии
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Екатерина Семенова  •  22 мая 2017, 15:48

Только вот вопрос: как быстро человек получит свое пособие?

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