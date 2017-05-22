Омичам будут платить за больничные из бюджета фонда соцстрахования

В Омской области появится новый проект "Прямые выплаты". С помощью него омичи будут получать выплаты по трудовым договорам в случае временной нетрудоспособности.

Согласно Постановлению Правительства РФ с 1 июля 2017 года на территории Омской области начнёт реализовываться проект Фонда социального страхования РФ. Благодаря ему омичи смогут получать выплаты пособий в случае временной нетрудоспособности. Работникам компаний будут переводить деньги прямо на банковский счёт или почтовым переводом по месту регистрации.

Проект должен защитить права омичей, работающих по трудовым договорам. Теперь начислять и выплачивать больничные и декретные станут не сами работодатели, а региональное отделение Фонда. Новая схема выплат позволит получать пособия вне зависимости от финансового положения организации.

Отметим, в 2016 году на выплату пособий отделением Фонда направлено 5,3 млрд рублей, 360 тыс. человек получили 888 тыс. пособий.