Вкладчикам омского банка "Сибэс" дали год на получение страховых выплат

С 12 мая через "Россельхозбанк" начинает выплаты вкладчикам банка "Сибэс". У клиентов кредитного учреждения, лишившегося лицензии, есть год, чтобы успеть подать заявление.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщает, что с 12 мая 2017 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк "Сибэс" (АО) (г. Омск). Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также сама выплата осуществляются через АО "Россельхозбанк" в течение года с 12 мая 2017 по 13 мая 2018 года.

Те вкладчики, кто по каким-либо причинам не смог подать заявление вовремя, шансов на получение денег не потеряют.

- C 14 мая 2018 года приём заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чём будет сообщено дополнительно, - говорится в официальном обращении АСВ.

Добавим, RNS в агентстве заявляли, что объём страховых выплат вкладчикам "Сибэса" может составить 2,47 млрд руб.

Лицензия у банка "Сибэс" отозвана 28 апреля Центробанком. Спустя две недели регулятор подал в Арбитражный суд Омской области заявление о банкротстве кредитного учреждения.