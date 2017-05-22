Омские дружинники изъяли 100 бутылок контрафактной водки
Общество  •  22 мая 2017, 11:20  •  печать

Омские дружинники изъяли 100 бутылок контрафактной водки

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В Омске полицейские вместе с дружинниками провели рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем в Кировском округе.

Сотрудники УМВД России по городу Омску вместе с членами добровольных народных дружин Кировского округа провели несколько рейдов, чтобы пресечь факты незаконной торговли алкоголем.  Как рассказал руководитель отдела департамента общественной безопасности мэрии Олег Воробьёв, во время них в магазинах на улицах Перова и Мельничная были найдены и изъяты 100 бутылок водки без документов.

По результатам проверки на незаконных торговцев алкоголем были составлены административные протоколы по ст. 14.2 КоАП РФ. За правонарушение грозит штраф от 1500 до 2000 руб., должностным лицам придется заплатить от 3000 до 4000 руб., а юридическим - от 30 до 40 тыс. руб.

Теги  •  #алкоголь #контрафактная продукция #штраф

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  22 мая 2017, 11:43

С этой гадостью в бутылках нужно ежедневно бороться, сколько отравлений от паленого алкоголя, культуру нужно ещё менять, употребления, и цены повышать чтобы отбивать желание выпить рублём

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