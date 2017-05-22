В Октябрьском округе Омска обнаружили 18 незаконных гаражей

В рамках осуществления муниципального земельного контроля сотрудники отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Октябрьского округа в 2017 году составили 61 акт обследования земельных участков. По итогам проверок выявлено 18 самовольно установленных гаражей.
Большинство владельцев гаражей своевременно обращаются к нам для оплаты за земельные участки, занимаемые временными гаражами, - заявил и. о. начальника отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Октябрьского округа Василий Цуменко. - Кроме того, база данных, составленная при проведении учёта временных объектов, позволила сократить период выявления фактов самовольного занятия земельных участков и использования их арендаторами, имеющими задолженность.
Всего на территории Октябрьского округа расположено 3930 временных гаражей. Их владельцы должны своевременно вносить плату по договорам аренды земельных участков под гаражами.
не сомневаюсь что на самом деле их там не 18 а все 180..просто городские службы так отвратно работают что уже и документов не найти..да и сами гаражи на местности муниципальные служащие не будут искать..Видимо эти 18 им "на блюдечке" кто-то сильно заинтересованный в участке принес..