В Октябрьском округе Омска обнаружили 18 незаконных гаражей

В рамках осуществления муниципального земельного контроля сотрудники отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Октябрьского округа в 2017 году составили 61 акт обследования земельных участков. По итогам проверок выявлено 18 самовольно установленных гаражей.

Большинство владельцев гаражей своевременно обращаются к нам для оплаты за земельные участки, занимаемые временными гаражами, - заявил и. о. начальника отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Октябрьского округа Василий Цуменко. - Кроме того, база данных, составленная при проведении учёта временных объектов, позволила сократить период выявления фактов самовольного занятия земельных участков и использования их арендаторами, имеющими задолженность.

Всего на территории Октябрьского округа расположено 3930 временных гаражей. Их владельцы должны своевременно вносить плату по договорам аренды земельных участков под гаражами.