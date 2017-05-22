В Октябрьском округе Омска обнаружили 18 незаконных гаражей
Общество  •  22 мая 2017, 11:11  •  печать

В Октябрьском округе Омска обнаружили 18 незаконных гаражей

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Окружная администрация обнаружила 18 самовольно установленных гаражей.

В рамках осуществления муниципального земельного контроля сотрудники отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Октябрьского округа в 2017 году составили 61 акт обследования земельных участков. По итогам проверок выявлено 18 самовольно установленных гаражей.

Большинство владельцев гаражей своевременно обращаются к нам для оплаты за земельные участки, занимаемые временными гаражами, - заявил и. о. начальника отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Октябрьского округа Василий Цуменко. - Кроме того, база данных, составленная при проведении учёта временных объектов, позволила сократить период выявления фактов самовольного занятия земельных участков и использования их арендаторами, имеющими задолженность.

Всего на территории Октябрьского округа расположено 3930 временных гаражей. Их владельцы должны своевременно вносить плату по договорам аренды земельных участков под гаражами.

Теги  •  #гараж #Октябрьский округ

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Комментарии
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Сергей Гинтнер  •  22 мая 2017, 12:21

не сомневаюсь что на самом деле их там не 18 а все 180..просто городские службы так отвратно работают что уже и документов не найти..да и сами гаражи на местности муниципальные служащие не будут искать..Видимо эти 18 им "на блюдечке" кто-то сильно заинтересованный в участке принес..

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