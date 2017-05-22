Глава Минздрава РФ соберёт консилиум для больного омича
Общество  •  22 мая 2017, 07:56, последнее обновление 22 мая 2017, 09:56  •  печать

Глава Минздрава РФ соберёт консилиум для больного омича

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К министру здравоохранения России Веронике Скворцовой обратилась омичка Наталья Мазеина с просьбой помочь её сыну, имеющему сердечное заболевание.

В здании правительства России министр здравоохранения Вероника Скворцова провела личный приём, на который смогла попасть омичка Наталья Мазеина. Она просила главу Минздрава помочь её 17-летнему сыну, у которого девять лет назад диагностировали серьёзное сердечное заболевание. В сентябре прошлого года молодого человека прооперировали, но ему не стало лучше.

Нам обещали собрать консилиум ведущих специалистов из Центра Бакулева, Университета имени Пирогова и Института хирургии имени Вишневского, - заявила "Известиям" Наталья Мазеина. - В течение двух дней будем проходить обследование.

В случае необходимости Минздрав РФ отправит пациента на лечение за границу. В федеральное министерство ежедневно обращается 600 человек. Всего в год поступает 130 тыс. обращений.

Теги  •  #Вероника Скворцова #Минздрав

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