Завтра в Омске пройдёт очередная проверка перевозчиков пассажиров
Общество  •  21 мая 2017, 19:09, последнее обновление 21 мая 2017, 19:15  •  печать

Завтра в Омске пройдёт очередная проверка перевозчиков пассажиров

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В течение дня сотрудники ГИБДД будут следить за организацией пассажирских перевозок в Омске.

Как сообщили в региональном ГИБДД, практически каждое десятое столкновение автомобилей (без пострадавших) связано с пассажирским транспортом. Основной их причиной являются грубые нарушения ПДД. Ежедневно выявляется порядка 80-100 нарушений.

Для предотвращения ДТП с участием автомобилей, перевозящих людей, Госавтоинспекцией проводится контроль за соблюдением водителями всех требований. Регулярно организовываются оперативно-профилактические операции. Одно из таких мероприятий пройдёт на территории города Омска завтра, 22 мая.

- В ходе рейда сотрудники ГИБДД будут нести службу на конечных остановках общественного транспорта, а также посетят пассажирские предприятия для проведения профилактических бесед с водителями, - сообщили в ведомстве.

Теги  •  #ГИБДД #пассажироперевозки #проверка

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  21 мая 2017, 20:44

Такие проверки проблем не решат. Надо упорядочить движение маршрутных такси, обновить автопарк, и отремонтировать дороги.

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