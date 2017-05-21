Завтра в Омске пройдёт очередная проверка перевозчиков пассажиров

В течение дня сотрудники ГИБДД будут следить за организацией пассажирских перевозок в Омске.

Как сообщили в региональном ГИБДД, практически каждое десятое столкновение автомобилей (без пострадавших) связано с пассажирским транспортом. Основной их причиной являются грубые нарушения ПДД. Ежедневно выявляется порядка 80-100 нарушений.

Для предотвращения ДТП с участием автомобилей, перевозящих людей, Госавтоинспекцией проводится контроль за соблюдением водителями всех требований. Регулярно организовываются оперативно-профилактические операции. Одно из таких мероприятий пройдёт на территории города Омска завтра, 22 мая.

- В ходе рейда сотрудники ГИБДД будут нести службу на конечных остановках общественного транспорта, а также посетят пассажирские предприятия для проведения профилактических бесед с водителями, - сообщили в ведомстве.