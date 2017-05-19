Юные омичи примут участие во всероссийской олимпиаде по робототехнике

20 мая в ОмГПУ пройдёт региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады, в которой примут участие более 500 детей и 150 команд из разных областей России.

20 мая в корпусе ОмГПУ, расположенном на набережной Тухачевского, 14, состоится региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады - 2017. Там будут соревноваться более 150 команд из Омска и Омской области, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Челябинска и Тюмени.

Свыше 500 детей покажут свои способности по темам "Углеродная нейтральность", "Природно-ориентированный туризм", "Чистая и возобновляемая энергия" и "Роботы для устойчивого развития". Победители смогут поехать на второй этап в город Иннополис, расположенный в Казанской области.

В рамках соревнования состоятся состязания по дополнительным направлениям с помощью конструктора LEGO Education: "Марафон шагающих роботов", "Шорт-трек", "Траектория-квест", "WeDo-карусель", "Движение по линии", "Спортивное конструирование", "Простые механизмы" и "Легопроектирование". Их участниками станут робототехники в возрасте от 5 до 20 лет.

Отметим, международная олимпиада по робототехнике World Robot Olympiad проводится каждый год более чем в 50 странах мира. Заключительный этап конкурса в 2017 году пройдёт в Коста-Рике с 10 по 12 ноября.