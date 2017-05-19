Более двух тысяч омичей могут лишиться отпуска из-за долгов по коммуналке

За пределы Российской Федерации нынешним летом не смогут выехать почти 2,5 тысячи омичей, задолжавших за тепло, воду и электроэнергию.

По сообщению Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области, среди исполнительных производств, находящихся в их производстве, 16 % от общего количества составляют производства по взысканию задолженности за коммунальные услуги. За четыре месяца 2017 года в пользу организаций топливно-энергетического комплекса и ЖКХ взыскано почти 200 млн руб.

Работники УФССП России по Омской области совместно с представителями коммунальных служб регулярно навещают должников по платежам за услуги ЖКХ. За время одного рейда удаётся проверить более двух десятков адресов проживания лиц, "забывающих" оплачивать коммунальные счета не один месяц. В списке могут оказаться как неблагополучные, так и вполне обеспеченные семьи. Тех, кого невозможно застать дома, разыскивают по месту работы. Омские приставы активно используют арест имущества, чтобы хоть как-то взыскать долги. В нынешнем году произведено 580 арестов имущества должников.

Омские приставы считают, что один из эффективных способов заставить платить - временное ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, особенно в период летних отпусков.

- За пять месяцев 2017 года эта мера принудительного воздействия коснулась 2448 омичей из числа недобросовестных потребителей тепла, воды и электроэнергии, - добавили в управлении.