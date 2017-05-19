Более двух тысяч омичей могут лишиться отпуска из-за долгов по коммуналке
Общество  •  19 мая 2017, 11:14, последнее обновление 19 мая 2017, 11:22  •  печать

Более двух тысяч омичей могут лишиться отпуска из-за долгов по коммуналке

Автор:

За пределы Российской Федерации нынешним летом не смогут выехать почти 2,5 тысячи омичей, задолжавших за тепло, воду и электроэнергию.

По сообщению Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области, среди исполнительных производств, находящихся в их производстве, 16 % от общего количества составляют производства по взысканию задолженности за коммунальные услуги. За четыре месяца 2017 года в пользу организаций топливно-энергетического комплекса и ЖКХ взыскано почти 200 млн руб.

Работники УФССП России по Омской области совместно с представителями коммунальных служб регулярно навещают должников по платежам за услуги ЖКХ. За время одного рейда удаётся проверить более двух десятков адресов проживания лиц, "забывающих" оплачивать коммунальные счета не один месяц. В списке могут оказаться как неблагополучные, так и вполне обеспеченные семьи. Тех, кого невозможно застать дома, разыскивают по месту работы. Омские приставы активно используют арест имущества, чтобы хоть как-то взыскать долги. В нынешнем году произведено 580 арестов имущества должников.

Омские приставы считают, что один из эффективных способов заставить платить - временное ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, особенно в период летних отпусков.

- За пять месяцев 2017 года эта мера принудительного воздействия коснулась 2448 омичей из числа недобросовестных потребителей тепла, воды и электроэнергии, - добавили в управлении.

Теги  •  #арест #отпуск #приставы

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Евгений Ронин  •  19 мая 2017, 11:50

Все справедливо. Если есть денежки, чтобы отдохнуть, то найдутся и на "коммуналку".

Ответить
OLEG Chernow  •  19 мая 2017, 13:34

Тоже считаю, что вполне справедливые меры. Вначале рассчитайся с долгами, а потом уже езжай отдыхать.

Ответить
Последние новости
Жителя Омской области приговорили к обязательным работам за кражу автомобильных номеров  •  сегодня, 13:28
В Омске будут судить водителя, по вине которого пострадал его пассажир  •  сегодня, 12:50
Омича отправили в колонию на 14 лет за 700 граммов наркотиков  •  сегодня, 12:26  •   1
У крупнейшего омского застройщика арестовали имущество  •  сегодня, 12:00  •   1
Омича Анатолия Антонова утвердили на пост посла России в США  •  сегодня, 10:56
Глава омского избиркома стал богаче на два миллиона рублей  •  сегодня, 10:00  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400