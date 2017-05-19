Омичи пожаловались на огромные очереди в поликлинике

Очевидец опубликовал в соцсети видеозапись, на которой видно, как большое количество людей стоит в коридорах поликлиники № 11, прижавшись друг к другу.

В паблике "ЧП Омск" опубликовали видео из поликлиники № 11. Пользователь соцсети снял на камеру длинные очереди в коридорах медицинского учреждения, в которых стоят люди с детьми. На видеозаписи слышен шум, детский плач и разговоры на повышенных тонах между стоящими в очереди людьми.

В комментариях подписчики возмутились, объяснив, что такая ситуация сложилась во всех поликлиниках города. Некоторые отметили, что по талонам невозможно пройти на приём из-за медленно движущейся очереди, однако при отмене талонов положение не особенно улучшается.