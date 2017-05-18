Механический завод "Калачинский" в 75 раз превысил нормы по выбросам загрязняющих веществ
Общество  •  18 мая 2017, 13:11  •  печать

Механический завод "Калачинский" в 75 раз превысил нормы по выбросам загрязняющих веществ

Автор:

Омская межрайонная природоохранная прокуратура нашла 11 предприятий, загрязняющих атмосферу.

Нарушения законодательства об охране окружающей среды выявлены на омских предприятиях: ОАО "Механический завод "Калачинский", ОАО "Черноглазовские мельницы", ПАО "Черноглазовский элеватор", ГП "Нововаршавское ДРСУ", ГП "Полтавское ДРСУ", АО "ОмПО "Иртыш", ГП "ДРСУ № 3", Ассоциации "Санаторий "Колос", АО "Омскоблавтотранс", АО "Омскавтодор", АО "Новоазовское".

Выяснилось, что Механический завод "Калачинский" в январе этого года превысил разрешённые нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ от 1,5 до 75 раз на трёх стационарных источниках выбросов. Кроме того, на предприятии нарушалась эксплуатация установок очистки газов, в 2016 и 2017 годах отсутствовал производственный контроль за загрязнением атмосферного воздуха на границе ориентировочной санитарно-защищённой зоны.

На другом предприятии - акционерном обществе "Черноглазовские мельницы" - прокуроры выявили факты выбросов в декабре 2016 года зерновой и мучной пыли. Нормы выбросов были превышены от 1,2 до 56,3 раза.

Руководителям обоих предприятий надзорное ведомство внесло представление. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Всего по результатам проверки прокуратура внесла 11 представлений об устранении нарушений закона, направила в суд два исковых заявления, объявила предостережения о недопустимости нарушения закона двум должностным лицам.

Теги  •  #загрязнение атмосферы #прокуратура

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Роман Орехов  •  18 мая 2017, 13:15

И это только те предприятия которые проверили, а какой тогда масштаб сбрасываем ой отравы всеми предприятиями, просто ужас, неужели их собственники живут не у нас в регионе и не дышат так же как все

Ответить
Верочка Кибатьярова  •  18 мая 2017, 14:34

Точно, во время вони этилмеркаптана на Омскгоргаз никто даже не пошел, проверок тупо не было. Страшно жить. А собственники на виллах в Германии и Турции - Калинин и не скрывает даже

Ответить
Последние новости
Бизнесмены заявили о разрушении инвестиционного климата в Омской области  •  сегодня, 15:20
В Омске будут судить полицейского, укравшего и пытавшегося продать пистолет  •  сегодня, 15:15
"Ночь музеев" предложит омичам обнять собак и поговорить об эротике  •  сегодня, 13:49
"Бомбила" снял деньги с банковской карты омича, пока тот спал  •  сегодня, 13:17  •   1
Омский губернатор заявил, что не может справиться с казахстанской водкой  •  сегодня, 12:49
12 омичей украли с теплоходов дизельное топливо на полтора млн рублей  •  сегодня, 12:22
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400