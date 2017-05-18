Механический завод "Калачинский" в 75 раз превысил нормы по выбросам загрязняющих веществ

Нарушения законодательства об охране окружающей среды выявлены на омских предприятиях: ОАО "Механический завод "Калачинский", ОАО "Черноглазовские мельницы", ПАО "Черноглазовский элеватор", ГП "Нововаршавское ДРСУ", ГП "Полтавское ДРСУ", АО "ОмПО "Иртыш", ГП "ДРСУ № 3", Ассоциации "Санаторий "Колос", АО "Омскоблавтотранс", АО "Омскавтодор", АО "Новоазовское".

Выяснилось, что Механический завод "Калачинский" в январе этого года превысил разрешённые нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ от 1,5 до 75 раз на трёх стационарных источниках выбросов. Кроме того, на предприятии нарушалась эксплуатация установок очистки газов, в 2016 и 2017 годах отсутствовал производственный контроль за загрязнением атмосферного воздуха на границе ориентировочной санитарно-защищённой зоны.

На другом предприятии - акционерном обществе "Черноглазовские мельницы" - прокуроры выявили факты выбросов в декабре 2016 года зерновой и мучной пыли. Нормы выбросов были превышены от 1,2 до 56,3 раза.

Руководителям обоих предприятий надзорное ведомство внесло представление. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Всего по результатам проверки прокуратура внесла 11 представлений об устранении нарушений закона, направила в суд два исковых заявления, объявила предостережения о недопустимости нарушения закона двум должностным лицам.