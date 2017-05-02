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Омичам предложат три новых рейса в Казахстан
Общество  •   2 мая 2017, 08:26, последнее обновление 2 мая 2017, 09:50  •  печать

Омичам предложат три новых рейса в Казахстан

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Авиакомпания "Оренбуржье" готова организовать три рейса из Омска в Казахстан.

Рейсы из Омска в Караганду, Павлодар и Кокшетау готова запустить авиакомпания "Оренбуржье", сообщает "Новый Омск". Межведомственная комиссия при министерстве транспорта России рассмотрела заявку на получение допуска от оренбуржцев. Максимальная частота полётов может составить пять рейсов в неделю.

Сейчас из Омска можно улететь в Астану. Рейсы совершает казахстанская авиакомпания с частотой четыре раза в неделю. Самолёты авиакомпании "Оренбуржье" также летают в Нижневартовск, Тюмень и Ханты-Мансийск.

Теги  •  #авиарейс #Казахстан

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  2 мая 2017, 09:32

Зачем же отказывать такому предложению, если будет спрос на перелёты, только приветствовать нужно такие расширения транспортных связей.

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