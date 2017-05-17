Стали известны доходы руководства омского управления Следственного комитета

Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области и его заместители опубликовали данные о своих доходах и имуществе за прошедший год. Самый высокий доход оказался у главы ведомства Андрея Кондина, а супруга его заместителя Петра Косенкова стала самой богатой среди жён омских следователей.

Стало известно, сколько за прошедший год заработало руководство СУ СК РФ по Омской области. Информация появилась на сайте пресс-службы управления. Доходы всех начальников оказались ниже, чем в прошлом году.

У руководителя управления Андрея Кондина в собственности находится квартира 151,8 кв. м, а также ещё одна (68,1 кв. м) в пользовании. Годовой доход составил чуть более 3 млн руб. Первый заместитель руководителя управления Сергей Марковиченко - собственник одной квартиры площадью 150,7 кв. м. Его доход за 2016 год оказался равен 2,6 млн руб.

Заместитель руководителя управления Владислав Бражников имеет в собственности квартиру (52,5 кв. м) и гараж (24,4 кв. м), а также пользуется ещё двумя квартирами площадью 118,8 кв. м и 63 кв. м. Его годовой доход составил немногим более 2,4 млн руб. Кроме того, у его жены есть собственное жильё (30,4 кв. м) и автомобиль Mitsubishi Pajero, а также доля в ещё одной квартире (44 кв. м). За прошлый год супруга Бражникова заработала менее 1,5 млн руб.

У ещё одного заместителя Кондина - Петра Косенкова - есть две квартиры 76,9 кв. м и 57,4 кв. м. Также он пользуется ещё двумя квартирами площадью 143 кв. м и 65 кв. м, первая из которых принадлежит его супруге. Задекларированный доход за прошлый год составил 2 млн 594 тыс. руб. Также жена Косенкова владеет автомобилем Opel Corsa. За 2016 год она заработала 5,6 млн руб., оказавшись таким образом "самой богатой" из супруг руководителей омского СУ СК.