Стали известны доходы руководства омского управления Следственного комитета
Общество  •  17 мая 2017, 13:28, последнее обновление 17 мая 2017, 14:26  •  печать

Стали известны доходы руководства омского управления Следственного комитета

Автор:

Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области и его заместители опубликовали данные о своих доходах и имуществе за прошедший год. Самый высокий доход оказался у главы ведомства Андрея Кондина, а супруга его заместителя Петра Косенкова стала самой богатой среди жён омских следователей.

Стало известно, сколько за прошедший год заработало руководство СУ СК РФ по Омской области. Информация появилась на сайте пресс-службы управления. Доходы всех начальников оказались ниже, чем в прошлом году.

У руководителя управления Андрея Кондина в собственности находится квартира 151,8 кв. м, а также ещё одна (68,1 кв. м) в пользовании. Годовой доход составил чуть более 3 млн руб. Первый заместитель руководителя управления Сергей Марковиченко - собственник одной квартиры площадью 150,7 кв. м. Его доход за 2016 год оказался равен 2,6 млн руб.

Заместитель руководителя управления  Владислав Бражников имеет в собственности квартиру (52,5 кв. м) и гараж (24,4 кв. м), а также пользуется ещё двумя квартирами площадью 118,8 кв. м и 63 кв. м. Его годовой доход составил немногим более 2,4 млн руб. Кроме того, у его жены есть собственное жильё (30,4 кв. м) и автомобиль Mitsubishi Pajero, а также доля в ещё одной квартире (44 кв. м). За прошлый год супруга Бражникова заработала менее 1,5 млн руб.

У ещё одного заместителя Кондина - Петра Косенкова - есть две квартиры 76,9 кв. м и 57,4 кв. м. Также он пользуется ещё двумя квартирами площадью 143 кв. м и 65 кв. м, первая из которых принадлежит его супруге. Задекларированный доход за прошлый год составил 2 млн 594 тыс. руб. Также жена Косенкова владеет автомобилем Opel Corsa. За 2016 год она заработала 5,6 млн руб., оказавшись таким образом "самой богатой" из супруг руководителей омского СУ СК. 

Теги  •  #Андрей Кондин #Владислав Бражников #следственный комитет

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Влад Парака  •  17 мая 2017, 14:34

А обыкновенным людям приходится выживать на гроши. Как-то грустненько даже.

Ответить
Natali N  •  17 мая 2017, 14:02

Доходы такие позволят наверное все иметь, и в этом они себе не отказывают.

Ответить
Последние новости
Житель Омской области угнал машину и спрятал её в Иртыше  •  сегодня, 18:03
Министр финансов Омской области обещает снизить дефицит бюджета и увеличить расходы  •  сегодня, 17:53
Сотрудников детдома наказали за воспитанников, нюхавших бензин  •  сегодня, 17:35  •   1
Омич обманул жителя Подмосковья, продав ему несуществующие колёса  •  сегодня, 17:12  •   1
Появилось видео первых минут ДТП с маршруткой в центре Омска  •  сегодня, 16:33  •  
Региональное правительство будет управлять сельскими территориями из единого центра  •  сегодня, 15:57
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400