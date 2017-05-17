Стали известны доходы руководства омского управления Следственного комитета

Стало известно, сколько за прошедший год заработало руководство СУ СК РФ по Омской области. Информация появилась на сайте пресс-службы управления. Доходы всех начальников оказались ниже, чем в прошлом году.
У руководителя управления Андрея Кондина в собственности находится квартира 151,8 кв. м, а также ещё одна (68,1 кв. м) в пользовании. Годовой доход составил чуть более 3 млн руб. Первый заместитель руководителя управления Сергей Марковиченко - собственник одной квартиры площадью 150,7 кв. м. Его доход за 2016 год оказался равен 2,6 млн руб.
Заместитель руководителя управления Владислав Бражников имеет в собственности квартиру (52,5 кв. м) и гараж (24,4 кв. м), а также пользуется ещё двумя квартирами площадью 118,8 кв. м и 63 кв. м. Его годовой доход составил немногим более 2,4 млн руб. Кроме того, у его жены есть собственное жильё (30,4 кв. м) и автомобиль Mitsubishi Pajero, а также доля в ещё одной квартире (44 кв. м). За прошлый год супруга Бражникова заработала менее 1,5 млн руб.
У ещё одного заместителя Кондина - Петра Косенкова - есть две квартиры 76,9 кв. м и 57,4 кв. м. Также он пользуется ещё двумя квартирами площадью 143 кв. м и 65 кв. м, первая из которых принадлежит его супруге. Задекларированный доход за прошлый год составил 2 млн 594 тыс. руб. Также жена Косенкова владеет автомобилем Opel Corsa. За 2016 год она заработала 5,6 млн руб., оказавшись таким образом "самой богатой" из супруг руководителей омского СУ СК.
А обыкновенным людям приходится выживать на гроши. Как-то грустненько даже.
Доходы такие позволят наверное все иметь, и в этом они себе не отказывают.