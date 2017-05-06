Глава омских спасателей получает 1,4 млн руб. и ездит на Toyota

Начальник ГУ МЧС России по Омский области Владимир Корбут за 2016 год заработал 1,49 млн руб. Это меньше на 10 % дохода позапрошлого года. В его собственности также два земельных участка, сарай, гараж, баня и автомобиль Toyota Prius.
Ниже, правда, ненамного, доходы его заместителей. Первый зам Андрей Андреев заработал 1,3 млн руб. Он владеет гаражом и двумя автомобилями Toyota. Доход Владислава Колодинского составил 1,2 млн руб., Вячеслава Тераза - 1,17 млн руб., Юрия Петренко - 1,1 млн руб.
Интересная статья. Сухая передача фактической информации. Я так понял, доходы здесь выражают суммарный уровень годовой официальной зарплаты? Приемлемо. Надеюсь, ребятам хватает, и не посрамят они оказанного доверия.
Не очень то и сильно большой доход для такой работы и ответственности ежедневной круглые сутки
Согласен, не очень то. Но, во-первых, этого хватает семейному человеку, не только для питания и гардероба, но и ходить, иногда в любимое кафе всей семьёй, отмечать праздники разнообразно и весело, посещать время от времени театр, кино, музей, ну или ещё что-нибудь, на свой вкус. Съездить в отпуск или на экскурсию. Короче, поиграть в потребителя можно вполне полноценно. Проверено. Во-вторых, сильно оторваться от народа по финансам не получится - высчитывать свой бюджет и выбирать покупки, соотносясь с критерием цена-полезность придётся. Как и расставлять приоритеты.