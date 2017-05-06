Глава омских спасателей получает 1,4 млн руб. и ездит на Toyota

По сравнению с прошлым годом доход руководителя ГУ МЧС России по Омской области Владимира Корбута снизился. В 2016 году он заработал 1,49 млн руб.

Начальник ГУ МЧС России по Омский области Владимир Корбут за 2016 год заработал 1,49 млн руб. Это меньше на 10 % дохода позапрошлого года. В его собственности также два земельных участка, сарай, гараж, баня и автомобиль Toyota Prius.

Ниже, правда, ненамного, доходы его заместителей. Первый зам Андрей Андреев заработал 1,3 млн руб. Он владеет гаражом и двумя автомобилями Toyota. Доход Владислава Колодинского составил 1,2 млн руб., Вячеслава Тераза - 1,17 млн руб., Юрия Петренко - 1,1 млн руб.