Знаменитый телеведущий Джон Уоррен снова слепит в Омске вареники

Очередной выпуск программы телеканала НТВ "Поедем, поедим" снимут в Омской области летом. Это будет уже второй визит съёмочной группы в наш город.

В июле в Омск вновь приедет съёмочная группа программы "Поедем, поедим". Ведущий передачи, англичанин Джон Уоррен известен тем, что не только ведёт кулинарно-познавательную передачу и собирает лучшие рецепты блюд по всей России, но и рассказывает интересные факты о провинциальных городах.

Как рассказал "Омск Здесь" начальник управления по развитию туризма регионального Минкульта Олег Федоренко, визит Уоррена в Омск намечен на июль. Съёмочная группа проедет по омским заведениям, а затем посетит несколько районов области, где изучит кулинарные рецепты сибиряков, например, секреты лепки вареников.

Напомним, прошлый сюжет программы об Омске снимался на Покров день, 14 октября. Джон Уоррен вместе со съёмочной группой НТВ побывал в "Старине сибирской", искупался в источнике Ачаирского монастыря, а также станцевал вальс в доме Колчака в Омске. Не упустил Уоррен и возможности отведать любимое блюдо адмирала - оливье времён 1905 года. В одном из омских ресторанов казаки позвали ведущего на дегустацию вареников и научили его махать нагайкой.