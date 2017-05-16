Омичи пострадали от укусов заражённых клещей
Общество  •  16 мая 2017, 18:05, последнее обновление 16 мая 2017, 18:05  •  печать

Омичи пострадали от укусов заражённых клещей

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С начала весеннего сезона 830 омичей обратились за помощью к врачам из-за укусов клещей.

С начала сезона 830 жителей Омской области обратились с жалобами на укусы клещей. Среди них оказалось 287 детей. Статистика показывает, что в прошлом году (за этот же период) за медицинской помощью обратились 1536 человек, в том числе 548 детей.

В Омске зарегистрировано 320 случаев укусов, 91 из них приходится на детей. Больных инфекциями, передающимися при укусе клеща, в Омске не найдено. Также с начала сезона в лаборатории проводят исследования паукообразных на носительство инфекций клещевого энцефалита и боррелиоза.

К 12 мая в лабораториях исследовали 648 клещей, принесённых омичами. Удельный вес заражённых вирусом клещевого энцефалита составил - 1,2 %, боррелиями - 6,5 % и эрлихиями - 0,25 %. На текущий момент удельный вес этих паукообразных, заражённых вирусом клещевого энцефалита среди исследованных клещей из окружающей среды, составил 0,97 %. В прошлом году эта цифра была равна 0,48 %.

Пресс-служба омского Роспотребнадзора сообщает, что на 12 мая обработано 576,88 га в зонах массового отдыха, парках, скверах и летних оздоровительных учреждениях.

Теги  •  #боррелиоз #клещ #Роспотребнадзор #энцефалит

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  16 мая 2017, 21:18

Много пострадавших... Обязательно нужно чаще информировать о мерах предосторожности.

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Николай Каринин  •  16 мая 2017, 19:09

С клещами шутки плохи, они переносят очень очень опасную инфекцию. Нужно предпринимать все возможные меры предосторожности.

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