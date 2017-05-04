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LIVE: "Об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передаваемым клещами, в Омской области"
LIVE  •   4 мая 2017, 10:27, последнее обновление 4 мая 2017, 10:30  •  печать

LIVE: "Об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передаваемым клещами, в Омской области"

Сегодня, 4 мая, в 11:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передаваемым клещами, в Омской области". 

В 2017 году на большей территории нашей страны раньше привычного установилась плюсовая температура, это благоприятная погода для клещей, которые в этом году активизировались раньше, чем обычно. Эндемичными считаются районы Урала, Сибири, Дальнего Востока и центральные регионы - Тверская, Ивановская и Костромская области. Активность клещей в этих местах достигнет пика в последней декаде мая.

Спикерами пресс-конференции выступят заместитель министра здравоохранения Омской области Марина Костенко, доцент кафедры эпидемиологии ОмГМУ Светлана Туморина, представители отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #видео #клещ #Роспотребнадзор

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  4 мая 2017, 11:29

С этими гадкими кровососами очень осторожно быть нужно, впиваются и не почувствуешь ничего, осмотр и осмотр на природе

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