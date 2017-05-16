Опрос показал, что омичи недовольны своей жизнью

"Русский репортёр" спустя три года вновь опубликовал рейтинг российских мегаполисов (предыдущий рейтинг был опубликован в 2014 году, а до этого с 2008 года публиковали проект ежегодно - прим. ред). Специально для этого редакция заказала опрос исследовательскому центру портала Superjob.ru: у жителей 20 крупнейших населённых пунктов страны (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) с населением свыше 600 тысяч человек поинтересовались, нравится ли им жить в своём городе. Опрос проводили с 15 апреля по 5 мая. Итоговый рейтинг базируется на основе статистических данных о качестве жизни и народного доверия как к городу в целом, так и к отдельным аспектам жизни.

В итоге Омск оказался на последнем месте. 70 % опрошенных омичей ответили "нет" и только 30% - "да". Отметим, что в 2014 году соотношение было 47 на 53 % соответственно. Лучший результат - у Тюмени, где город нравится 86 % жителей. В главную десятку вошли также Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Ярославль, Владивосток, Красноярск, Пермь, Нижний Новгород и Уфа. Соседний с Омском Новосибирск находится на 11-м месте: там город устраивает 69 % жителей.

- Самая очевидная тенденция в нашем рейтинге за последние годы - "народный рейтинг", и она говорит о том, что отношение жителей к своему городу ухудшается. Естественное объяснение - девять лет кризиса, больно ударившего именно по промышленным центрам, с которым города справляются очень по-разному. Эксперты-урбанисты подсказали нам ещё одно объяснение: граждане России в целом стали более критичны, потому что больше людей сейчас вникает в детали городской жизни - следовательно, рейтинг отражает не только городской патриотизм, но и восприятие конкретных проблем жителями, которые всё чаще идут в городской активизм, - говорится в исследовании.