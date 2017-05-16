В Омске будут судить водителя мусоровоза, врезавшегося в иномарку
Происшествия  •  16 мая 2017, 10:41, последнее обновление 16 мая 2017, 10:41  •  печать

В Омске будут судить водителя мусоровоза, врезавшегося в иномарку

Автор:

В Омске под суд отправится шофёр автомобиля по перевозке бытовых отходов, по вине которого пострадал водитель Toyota.

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя ООО "Чистый город-Омск" 46-летнего Болата Нурпеисова. Он обвиняется по части первой ст. 264 УК РФ.

По версии следствия, 22 ноября 2016 года около 6:40 Нурпеисов ехал за рулём автомобиля КО-449-02 по улице Завертяева. При повороте налево в междворовой проезд он выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП водитель встречного авто получил тяжкий вред здоровью. Свою вину в совершении преступления Нурпеисов признал, однако никаких мер по погашению морального вреда не принял.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу. Омичу может грозить до двух лет лишения свободы.

Теги  •  #ДТП #компенсация за моральный ущерб #суд #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Через Омск пробежит ультрамарафонец Александр Капер  •  сегодня, 15:59
Омичей позвали на туристскую ярмарку с мастер-классами и заплывом на лодках  •  сегодня, 15:27  •   1
В Омской области на рабочего Крапивинского месторождения напала змея  •  сегодня, 13:15  •   1
Выбран очередной подрядчик реконструкции "Саламандры" под омский Эрмитаж  •  сегодня, 13:00
"Ночь музеев - 2017": афиша акции в Омске  •  сегодня, 12:37
Омское ПАТП-4 выплатит 22 млн рублей пострадавшим в ДТП на Сыропятском тракте  •  сегодня, 12:29
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400