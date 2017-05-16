В Омске будут судить водителя мусоровоза, врезавшегося в иномарку

В Омске под суд отправится шофёр автомобиля по перевозке бытовых отходов, по вине которого пострадал водитель Toyota.

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя ООО "Чистый город-Омск" 46-летнего Болата Нурпеисова. Он обвиняется по части первой ст. 264 УК РФ.

По версии следствия, 22 ноября 2016 года около 6:40 Нурпеисов ехал за рулём автомобиля КО-449-02 по улице Завертяева. При повороте налево в междворовой проезд он выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП водитель встречного авто получил тяжкий вред здоровью. Свою вину в совершении преступления Нурпеисов признал, однако никаких мер по погашению морального вреда не принял.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу. Омичу может грозить до двух лет лишения свободы.